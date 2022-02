Sie ist passé: die Zertifikats- und die Maskenpflicht in Restaurants oder Clubs. Das erste Mal seit zwei Jahren gelten in den meisten Kantonen kaum mehr Corona-Schutzmassnahmen. Der erste Tag der Lockerungen zeigt: Daran müssen sich alle erst einmal noch gewöhnen.

Legende: Mitarbeitende des Kunstmsueums Basel entfernen Hinweise zu Corona-Regeln: ungewohnt. Keystone

Anna Götenstedt vom Restaurant Harmonie in Basel kann es kaum fassen. Etliche Leute hätten bereits am frühen Morgen angerufen, um einen Tisch für die Fasnacht zu reservieren, erzählt sie. Sie ist froh, wieder alle Gäste empfangen zu dürfen, blickt den nächsten Wochen aber auch skeptisch entgegen. Sreten Bojanic, Inhaber des Restaurants Weinbar Sonne, kann an diesem Donnerstag nur strahlen: «Ich bin überglücklich, hat mein Restaurant die letzten beiden Pandemiejahre überlebt», sagt er.

Glückliche Restaurantbesitzerinnen in Basel

1 / 3 Legende: Sreten Bojanic ist Inhaber des Restaurants Weinbar Sonne. Er ist überglücklich und überzeugt, die Gäste werden kommen. SRF 2 / 3 Legende: Auch bei Wirtin Anna Götenstedt ist die Freude gross. Sie blickt den nächsten Wochen jedoch auch skeptisch entgegen. zvg 3 / 3 Legende: Auch Anwar Frick, Wirt des Löwenzorns ist froh, endlich wieder alle Gäste willkommen heissen zu dürfen. zvg

Dass die bevorstehende Basler Fasnacht nun ebenfalls praktisch ohne Einschränkungen stattfinden kann, freut in Basels Strassen. Der Basler Regierungsrat entschied nämlich in einer Sondersitzung, dass Restaurants und Cliquen auch während der Fasnacht vom 7. bis 9. März durchgehend offen haben dürfen. Und auch im Baselbiet soll die Fasnacht in einem normalen Rahmen über die Bühne gehen. Eine grosse Freude, für Martin Klaus, Präsident des Fasnachtskomitees Liestal: «Dass es wieder einen Umzug geben wird: unglaublich!»

Gute Geschäfte in der Ostschweiz

In einem Kleiderladen in St. Gallen freut sich eine Verkäuferin: «Man sieht die Gesichter endlich wieder. Alle sind am Strahlen.» In einem Restaurant in der Nähe haben die Mitarbeitenden am Morgen ein neues Teamfoto gemacht – das erste Mal ohne Maske.

Ich habe viele Reservationen für Hauptversammlungen von Vereinen.

«Es ist richtig schön», freut sich auch die Wirtin Ursula Inauen-Koch vom Restaurant Ilge in Teufen. Den ganzen Morgen klingelt bei ihr schon das Telefon. «Ich sollte bald eine Telefonistin einstellen. Ich habe viele Reservationen für Hauptversammlungen von Vereinen», sagt sie.

Disziplinierte Pendler in Bern

Im öffentlichen Verkehr in der Region Bern sah man am Öffnungstag noch viele Masken. Die Pendlerinnen und Pendler hielten sich weiterhin an die weiterhin geltende Maskentragflicht. Auf den Perrons, in Bahnhofshallen und - Unterführungen hingegen nahmen es die Passagiere etwas lockerer und trugen die Maske oft unter dem Kinn, erlebte eine SRF-Reporterin am Vormittag.

Legende: Eine junge Frau kauft in Bern Reissverschlüsse – ohne Maske. Keystone

In den Cafés beim Bahnhof Bern trug das Personal weiterhin Masken, in vielen Geschäften der Berner Einkaufsmeile jedoch verzichtete das Verkaufspersonal darauf, berichtet die Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Auch die Abstandsmarkierungen sind in den meisten Geschäften verschwunden. Im Einkaufszentrum Shoppyland in Schönbül etwa trug weniger als jeder fünfte noch eine Maske – es waren primär die älteren Personen.

Luzerner Bäcker vermisst die Maske

Dass die Maske auch ihre Vorteile gehabt habe, verrät Alex Amrein, ein Bäcker aus Büron im Kanton Luzern. Das sogenannte Mehl-Asthma sei wahrscheinlich zurückgegangen, sagt er. «Bei uns in der Backstube hustete niemand mehr.» Ihm sei zum ersten Mal richtig bewusst geworden, wie viel Mehl und Staub man in seinem Beruf einatme. «Rund um die Nase haben sich am Stoff jeweils schwarze Ränder gebildet.» Trotzdem sei er froh, die Maske nun ablegen zu können: «Ich mag es, die Gesichter zu sehen.»

Legende: Eine Mitarbeiterin eines Blumengeschäfts wirft Hinweisschilder zur Maskenpflicht in den Abfall. Keystone

Auch die Schulen sind seit heute befreit von der Maskenpflicht. Ungewohnt sei dies, meint eine Lehrerin an der Kantsschule Sursee in Luzern. «Einzelne Schüler lerne ich heute zum ersten Mal ohne Maske kennen und sie sehen anders aus, als ich mir das vorgestellt habe.» Jünger wirkten sie. «Interessant, was der Kopf dazu dichtet, wenn man nur die Augen sieht.»

Einzelne Schüler lerne ich heute zum ersten Mal ohne Maske kennen und sie sehen anders aus, als ich mir das vorgestellt habe.

Einzelne Gesichter sind nach wie vor verdeckt auf den Gängen der Kantonsschule. Eine Schülerin etwa sagt, es sei ein komisches Gefühl, so ganz ohne Maske. Deshalb trägt sie diese nun unter dem Kinn. «Ich war unsicher, ob man sie ganz weglassen kann.» Tatsächlich sei es heute sogar schon vorgekommen, dass sie die Maske vermisst habe. «Es war einfacher, unentdeckt zu gähnen im Unterricht.»

Kantone mit strengeren Massnahmen Box aufklappen Box zuklappen Der Aargauer Regierungsrat begrüsse die Lockerungs-Entscheide, schreibt er in seiner Mitteilung. Die Maskenpflicht in Betreuungseinrichtungen sowie Spitex-Angeboten will er jedoch auch für Bewohnende weiter aufrechterhalten. Damit geht der Kanton Aargau weiter als der Bund. Er hält auch an der kantonalen Empfehlung fest, dass sich Mitarbeitende zweimal pro Woche testen lassen sollen. Der Kanton Solothurn hatte sich im Vorfeld auch für die rasche Öffnung ausgesprochen und ist soweit einverstanden, schreibt das zuständige Departement auf Anfrage von SRF. Vorerst gelten aber weiterhin die Test- und Maskenpflicht für Mitarbeitende in Gesundheitsinstitutionen.

Für den Sport sei es ein freudiger Tag, sagt Daniel Schacher, Geschäftsführer des Zürcher Turnverbands. Mehr als 55'000 Mitglieder zählt der Verband, zu dem etwa Sportarten wie Kunstturnen, Faustball oder Rennrad gehören. Und diese könnten nun alle wieder frei und ohne Maske trainieren. Trotz aller Freude über einen ersten grossen Schritt Richtung Normalität, stellt er aber auch klar, dass es weiterhin einer grossen Verantwortung und der Einhaltung der Hygienemassnahmen bedürfe.

Zürcher Gewerbe erleichtert

Ähnlich klingt es seitens des KMU- und Gewerbeverbands. Er sei extrem dankbar und fände das «ganz eine gute Sache», sagt dessen Präsident, Werner Scherrer. Zwar habe man sich mittlerweile beispielsweise an die Masken gewöhnt, trotzdem sei das für viele etwas Lästiges geblieben. Gerade im direkten Kontakt mit Kundinnen und Kunden sei die Maske ein Nachteil. Die Arbeitgeber können aber selbst entscheiden, ob man am Arbeitsplatz weiterhin eine Maske zu tragen hat.

Wie gehen Sie mit den neuen Lockerungen um? Box aufklappen Box zuklappen Wir möchten von Ihnen wissen, was die Lockerungen des Bundesrats bei Ihnen ausgelöst haben. Haben Sie diese mit Freude wahrgenommen oder haben Sie Bedenken? Wie verhalten Sie sich bezüglich der Massnahmen in den nächsten Tagen? Sagen Sie es uns in den Kommentaren.

Die «City Vereinigung Zürich», die über 1350 Mitglieder in der Innenstadt vertritt, plädiert jedoch, dass die Mitarbeitenden weiterhin eine Maske tragen. Deren Präsident, Milan Prenosil, argumentiert, dass man das Personal gerade jetzt vor Ort und nicht in Isolation brauche.

Bei den Zürcher Nachtclubs sei man erleichtert, gerade auch im Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit der Betriebe, sagt Alexander Bücheli von der Zürcher Bar- und Clubkommission. «Wir sind zudem froh, wieder ausnahmslos alle Gäste begrüssen zu können.»