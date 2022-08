Die Zürcher Gemeinde Zollikon hat ihr Ferienheim in der Lenzerheide bereits verkauft. Ein Investor will das Gebäude in ein Hotel umbauen. Und der «Ferienkolonieverein Oberwinterthur» hat kürzlich das Ferienheim in Davos an eine Firma verkauft, die das Haus weiterhin als Ferienkolonie betreiben will.

Die Häuser haben eines gemeinsam: Sie wurden in den 60er und 70er Jahren übernommen oder gebaut und befinden sich an guten Lagen – oft an Orten, an denen man heutzutage gar nicht mehr bauen darf. Deswegen sind sie trotz hoher Investitionen sehr attraktiv.