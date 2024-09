Der US-amerikanische Country-Sänger, Songwriter und Schauspieler Kris Kristofferson ist tot.

Er ist im Alter von 88 Jahren friedlich in seinem Zuhause auf Maui in Hawaii gestorben, wie seine Familie mitteilt.

Kristofferson galt als einer der bedeutendsten Songwriter aller Zeiten.

Seine Songs wurden von Musiklegenden wie Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, Joan Baez, Willie Nelson, Janis Joplin und Ray Charles gesungen. 2004 wurde er in die Country Music Hall of Fame aufgenommen. Auch in Film und Fernsehen feierte Kristofferson Erfolge.

«Wir sind alle so gesegnet für unsere Zeit mit ihm. Danke, dass ihr ihn all die vielen Jahre geliebt habt, und wenn ihr einen Regenbogen seht, dann wisst, dass er auf uns alle herab lächelt», hiess es in der Erklärung der Familie.

Kristofferson wurde als Enkel schwedischer Einwanderer 1936 in Brownsville in Texas geboren. Zunächst wollte er Schriftsteller werden, als der Erfolg jedoch ausblieb, wurde er Hubschrauberpilot beim US-Militär und war auch einige Jahre in Deutschland stationiert. Schliesslich zog es ihn in die Hochburg der Countrymusik, nach Nashville – und bald schon stand Kristofferson neben Bob Dylan auf der Bühne und schrieb einen Hit nach dem anderen. Der Weg hin zum gefeierten Musik- und Filmstar war damit geebnet.