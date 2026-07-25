Ein neuer Job im Ausland bringt viele Herausforderungen. Fachpersonen geben Tipps für die Bewerbung.

So gelingt die Bewerbung für einen Job im Ausland

Eine Bewerbung jenseits der Landesgrenzen erfordert in der Regel nicht nur sprachliche Anpassungen, sondern auch kulturelles Fingerspitzengefühl.

Was in der Schweiz Standard ist, kann in den USA, Frankreich oder Japan anders gehandhabt werden.

Wie schreibt man eine Bewerbung fürs Ausland?

Abschlüsse und deren Äquivalenz sollten erläutert werden, damit potenzielle Arbeitgeber die Qualifikationen besser einordnen können.

Der Status der Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis sollte angegeben werden. Bei den Sprachkenntnissen empfiehlt sich eine realistische Selbsteinschätzung, da übertriebene Angaben schnell auffallen können.

Bei der Telefonnummer sollten die Landesvorwahl und gegebenenfalls auch der Zeitunterschied angegeben werden.

In der Schweiz sind persönliche Angaben wie Foto, Geburtsdatum und Zivilstand üblich. Da dies nicht überall der Fall ist, empfiehlt es sich, diese Angaben im Zweifelsfall wegzulassen.

Das Bewerbungsdossier sollte an die Anforderungen des Ziellandes angepasst werden. Vor Ort tätige Personalbüros verfügen über einen vertieften Einblick in den lokalen Arbeitsmarkt, Branchentrends und kulturelle Besonderheiten.

Legende: In der Schweiz sind im Lebenslauf persönliche Angaben wie Foto, Geburtsdatum und Zivilstand üblich. Das ist nicht überall auf der Welt so. Keystone / HELENA DOLDERER

Nachfolgend finden sich Tipps und Hinweise für den Bewerbungsprozess sowie Informationen zum Arbeiten in den jeweiligen Ländern:

USA und Kanada

In den USA und Kanada sind Bewerbungen oft schlanker gehalten: Meistens reichen ein Lebenslauf und ein kurzes Motivationsschreiben. Persönliche Angaben wie Geburtsdatum, Zivilstand oder Religion haben in den Bewerbungsunterlagen keinen Platz. Dafür verlaufen Bewerbungsgespräche oft informeller und persönlicher.

«Der sogenannte ‹Cultural Fit› – also die Frage, ob ein Bewerber oder eine Bewerberin zum Unternehmen passt – spielt eine zentrale Rolle», sagt Anthony Adam von der Personalvermittlung Page Executive.

Gehaltsverhandlungen werden in den USA meist erwartet und als normaler Bestandteil des Einstellungsverfahrens angesehen. «In den USA sind Hintergrundprüfungen, einschliesslich der Überprüfung von Vorstrafen, in vielen Branchen weit verbreitet.»

Deutschland und Frankreich

In Deutschland und Frankreich sind die Gehaltsstrukturen dagegen starrer und Portraitfotos Teil der Bewerbung.

Julia Meir Lawi von Robert Half Schweiz: «Besonders an einer Bewerbung für Frankreich sind die formelle Struktur sowie das entsprechend formelle Interview.» Dasselbe gelte für Deutschland, wo oft technische Fähigkeiten abgefragt werden und der Fokus auf der fachlichen Eignung liege.

Australien und Grossbritannien

In Australien und Grossbritannien ähnelt die Situation eher der in den USA und Kanada. Die Angaben in den Bewerbungsunterlagen beschränken sich auf wesentliche Punkte: Ausbildung, Berufserfahrung und relevante Qualifikationen.

Asien

In Asien sind die Hierarchien oft stärker ausgeprägt und Bewerbungsprozesse intensiv und langwierig. Bescheidenheit und Teamfähigkeit sind gefragt. «In Japan erwarten Unternehmen ein hohes Mass an Formalität und eine klare Ausrichtung der Bewerbung auf das Unternehmen und die entsprechende Unternehmensphilosophie», sagt Meir Lawi.

Überall wichtig: Da das Bewerbungsgespräch voraussichtlich online stattfindet, empfiehlt sich eine gezielte Vorbereitung auf ein Videointerview.