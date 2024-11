In Sachen Klimapolitik hat die Schweizer Bevölkerung kein sonderlich grosses Vertrauen in die Handlungsfähigkeit der Politik. Das zeigt eine umfassende Meinungsumfrage des Instituts GFS Bern im Auftrag der SRG.

Zwar bezeichnen 67 Prozent der Befragten den Klimawandel als ein Problem mit unmittelbarem Handlungsbedarf und 72 Prozent sind der Ansicht, die Schweiz stehe in der Verantwortung zu handeln, selbst wenn Länder mit höheren Emissionen nicht nachziehen. Doch was die Erfolgschancen dieser Bemühungen betrifft, herrscht Pessimismus: Fast 70 Prozent glauben nicht, dass die Politikerinnen und Politiker hierzulande genügend dagegen unternehmen können.

Und auch von den neuen Technologien werden keine Wunder erwartet. Nur noch 37 Prozent der Befragten glauben daran, dass Unternehmen und Wissenschaft den Klimawandel mit technischen Innovationen noch abwenden können, 6 Prozent weniger als im Vorjahr.

Legende: Die Klimaerwärmung setzt auch dem grössten Gletscher der Alpen sichtlich zu. Im Jahr 2100 dürfte vom Aletschgletscher nicht mehr viel übrig sein. Keystone

In der Debatte über die Klimapolitik in der Schweiz ist hoch umstritten, was die richtige Balance ist von Massnahmen in der Schweiz und solchen im Ausland. Gemäss der SRG-Umfrage ist die Haltung der Bevölkerung klar: 72 Prozent finden, die Schweiz müsse ihre eigenen Emissionen senken und ihre Klimabilanz nicht mit der Unterstützung von Projekten im Ausland aufbessern.

Mehrheit ist zum Verzicht bereit

Wenn es um den Beitrag geht, den jede und jeder Einzelne zum Schutz des Klimas leistet, dann sieht das Bild rosiger aus. Eine Mehrheit gibt an, bereits jetzt weniger mit dem Auto zu fahren (51 Prozent), weniger zu fliegen (55 Prozent), weniger Lebensmittel aus dem Ausland einzukaufen (56 Prozent) und die Wohnung nicht über 20 Grad zu heizen (51 Prozent). Am wenigsten zum Verzicht bereit sind die Befragten beim Einfamilienhaus (30 Prozent) und beim Fleischkonsum (25 Prozent).

Zweifel und Skepsis gegenüber Klimawandel

In der klaren Minderheit sind gemäss der SRG-Umfrage diejenigen, die wegen des Klimawandels nicht beunruhigt sind. Rund 14 Prozent der Befragten finden, man müsse zuerst mehr über den Klimawandel herausfinden, bevor etwas unternommen wird, und 9 Prozent sind überzeugt, der Mensch werde sich problemlos an den Klimawandel anpassen können.