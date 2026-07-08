Sie sind seltene, helle und weit entfernte Objekte: 31 Quasare wurden vom Weltraumteleskop Euclid der Europäischen Weltraumorganisation entdeckt. Die ältesten aus den ersten 670 Millionen Jahren des Universums.

Seit Jahrzehnten suchen Forschende nach den ältesten Quasaren des Universums – doch sie sind extrem selten und schwer aufzuspüren. Und ihr Licht kann leicht mit der Helligkeit von Sternen verwechselt werden, die sich näher an der Erde befinden.

Legende: Die künstlerische Darstellung eines uralten Quasars. Keystone/AP European Southern Observatory

Nun jedoch wurden dank des Weltraumteleskops Euclid der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) 31 neue von ihnen entdeckt.



Die aufgespürten Quasare «reichen zurück bis in die Kindheit des Universums», sagt Astronom Daming Yang von der Universität Leiden. «Indem wir sie finden und untersuchen, können wir besser verstehen, wie sich diese enormen Systeme gebildet haben und so schnell gewachsen sind.» Dies ist eines der grossen Rätsel der Astrophysik.

Legende: 15 der 31 von Euclid entdeckten Quasare Zwei dieser galaktischen Kerne, die von Schwarzen Löchern angetrieben werden, sind älter als alle bisher beobachteten. Sie sind in der ersten Reihe zu sehen: der erste und der zweite von links. RTS

Quasare stellen eine kurze Phase im Leben einer Galaxie dar, während die gigantischen Mengen an Materie von einem supermassiven Schwarzen Loch verschlungen werden und dabei enorme Mengen an Energie freisetzen. Während dieser Phase leuchtet das galaktische Zentrum so hell wie kein anderes jemals beobachtetes kosmisches Objekt: Die erzeugte Leuchtkraft übertrifft tausende Billionen Sonnen.

«Einzigartiges Instrument»

Für Daming Yang ist das Weltraumteleskop der ESA ein «einzigartiges Instrument für die Jagd auf Quasare». Denn die von Euclid neu entdeckten Quasare haben eine sogenannte Rotverschiebung, die es ermöglicht, zu messen, wie weit eine Galaxie entfernt ist.

Der Originalbeitrag von RTS mit deutschen Untertiteln:

Die Rotverschiebung der beiden ältesten Quasare des Fundes zeigt: Diese befinden sich etwa 13 Milliarden Lichtjahre von der Erde entfernt und erschienen, als das Universum erst 670 Millionen Jahre alt war – unser Universum ist heute 13.8 Milliarden Jahre alt.

Nach dem dunklen Zeitalter

Dank dieses Wunderfangs werden Astronominnen und Astronomen in der Lage sein, diese Objekte im Detail zu untersuchen und besser zu verstehen.

Die Quasare gehen auf eine kosmologische Periode zurück, die «Epoche der Reionisierung» genannt wird. Während dieser Phase erwärmte und ionisierte sich das Universum, das in Dunkelheit und Kälte – dem dunklen Zeitalter – versunken war, dissoziiert durch energiereiches Licht. Das Licht wurde transparent.

Für die Wissenschaft sind Quasare also quasi Zeitmaschinen, die es ermöglichen, das frühe Universum zu erforschen und zu verstehen. Zum Beispiel, wie die erste Generation von Galaxien entstanden ist.