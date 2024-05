Per E-Mail teilen

US-Pop-Ikone Madonna (65) hat vor vielen Zehntausenden Menschen am Copacabana-Strand im brasilianischen Rio de Janeiro ein Gratiskonzert gegeben.

Nach Angaben der Stadtverwaltung waren 1.6 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer bei der Show dabei.

Es war zunächst unklar, wie viele es am Ende waren; auf Bildern waren grosse Menschenmassen zu sehen.

Mit auf der Bühne standen zwischenzeitlich die brasilianische Sängerin Anitta und eine von Madonnas Töchtern. Auf Madonnas Website war es als das grösste Konzert der «Königin des Pop» angekündigt worden. Es war der Abschluss der Welttournee «The Celebration Tour», mit der Madonna 40 Jahre Karriere feierte. Die Tour hatte im vergangenen Oktober in London begonnen.

1 / 4 Legende: Das Rathaus von Rio rechnete mit 1.5 Millionen Zuschauern, mehr als dem Zehnfachen von Madonnas Rekordkonzert mit 130'000 Besuchern im Pariser Parc des Sceaux im Jahr 1987. EPA/ANTONIO LACERDA 2 / 4 Legende: Wie viele Menschen tatsächlich kamen, war nach Ende des Konzerts noch nicht bekannt. AP Photo/Bruna Prado 3 / 4 Legende: In Rio de Janeiro hat man sich seit Tagen auf den Auftritt vorbereitet. EPA/ANDRE COELHO 4 / 4 Legende: Schon am Freitag blockierten Fans nach Medienberichten mehrere Fahrspuren der Küstenstrasse Avenida Atlântica am berühmten Copacabana-Strand. AP Photo/Bruna Prado

Die «Queen of Pop» begann die Show mit ihrem 1998er-Hit «Nothing Really Matters». Die Menge, die sich gegen die Absperrungen drängte, jubelte ihr lautstark zu. Andere schauten von Wohnungen und Hotels entlang der Strandpromenade zu. «Wir sind hier am schönsten Ort der Welt», erklärte Madonna der Menge.

Steuergelder für Madonnas Gage Box aufklappen Box zuklappen Für Unmut sorgte vor dem Konzert, dass für die Veranstaltung nach Medienberichten rund 60 Millionen Real (10,7 Millionen Franken) an Steuergeldern ausgegeben wurden, darunter 17 Millionen Real für Madonnas Gage. Der Stadtverwaltung zufolge wurde allerdings mit Einnahmen von 293 Millionen Real für die Staatskasse gerechnet, vor allem wegen eines zu erwartenden Touristenansturms.

Die Organisation der Veranstaltung gleiche der einer Silvesternacht, hiess es aus dem Rathaus der südamerikanischen Metropole.