Legende: Adrian Altenburger, Markus Amrein, René Baggenstos srf

Adrian Altenburger

Prof. Adrian Altenburger ist Instituts- und Studiengangleiter an der Hochschule Luzern – Technik & Architektur am Institut für Gebäudetechnik und Energie.

www.hslu.ch

Markus Amrein

Markus Amrein leitet seit 2009 das Team Energieberatung bei Energie Zukunft Schweiz AG. In seiner operativen Tätigkeit berät er private und Institutionelle Immobilienbesitzer sowie die öffentliche Hand bezüglich Energieeffizienz und erneuerbare Energien am und im Gebäude. Im Weiteren unterstützt er die Auftraggeber bei der Umsetzung der empfohlenen Massnahmen.

energiezukunftschweiz.ch

René Baggenstos

Nach einer Elektrikerlehre absolvierte René Baggenstos ein Studium zum Elektroingenieur HTL und absolvierte später ein Nachdiplom zum dipl. Wirtschaftsingenieur STV. Seit 2012 ist er Senior Consultant, seit 2014 geschäftsführender Partner beim Luzerner Energieberatungs-Unternehmen Enerprice. Ebenso ist er Geschäftsführer der IG Erdgas.

www.enerprice.ch | www.igerdgas.ch

Legende: André Bardow, Franz Baumgartner, Andrea Beck srf

André Bardow

Prof. André Bardow, ETH Zürich, ist Experte für die Optimierung von Energiesystemen und deren Umweltbilanz. Zur Nutzung und Speicherung von erneuerbaren Energien forscht er an Technologien wie Wärmepumpen, synthetischen Kraftstoffen und Chemikalien, sowie der CO2-Abscheidung und -Nutzung.

ethz.ch

Franz Baumgartner

Franz Baumgartner, Prof. Dr. Dipl. Ing., unterrichtet an der ZHAW School of Engineering als Studiengangsleiter BSc Energie- und Umwelttechnik am Institut für Energiesysteme und Fluidtechnik; Leiter Photovoltaikanlagen.

www.zhaw.ch

Andrea Beck

Andrea Beck ist selbstständige Ingenieurin für Energietechnik und PV-Gutachterin.

www.andreabeck.ch

Legende: Christof Bucher, Harald Desing, Stefan Dörig srf

Christof Bucher

Christof Bucher ist Professor für PV-Anlagen an der Berner Fachhochschule und Autor des Fachbuchs «Photovoltaikanlagen». Ebenso ist er Studiengangsleiter des CAS «Photovoltaik» an der HSLU Luzern. Er hat verschiedene Lehraufträge an den Fachhochschulen FHNW, NTB, BFH und HSLU.

www.bfh.ch

Harald Desing

Dr. Harald Desing studierte Maschinenbau an der Technischen Universität München und erprobte seine Fähigkeiten in der Industrie und Entwicklungszusammenarbeit. In seiner Promotion zum Umweltingenieur an der Empa und ETH erforschte er Möglichkeiten einer Kreislaufwirtschaft innerhalb planetarer Grenzen. Seitdem widmet er sich an der Empa, Abteilung Technologie und Gesellschaft, der beschleunigten Transformation in eine fossilfreie und zirkuläre Gesellschaft in Bezug auf Energie und Materialien.

www.empa.ch

Stefan Dörig

Stefan Dörig ist ein gelernter Historiker und Ökonom, den es nach seinem Studium in die Energiewelt verschlagen hat. Das Einmaleins der Energiewirtschaft lernte er beim Bundesamt für Energie und bei der BKW kennen. Danach war er vier Jahre lang in Brüssel auf der Vertretung der Schweiz bei der EU für das Energiedossier zuständig und hat die bilateralen Stromverhandlungen begleitet. Heute ist Stefan Dörig Geschäftsleitungsmitglied bei der Firma tiko Energy Solutions und verantwortet den Bereich Politik bei swisscleantech. Nebenberuflich ist er in diversen Verwaltungsräten und Beratungsgremien engagiert.

www.swisscleantech.ch

Legende: Patrick Dümmler, Armin Eberle, Nils Epprecht srf

Patrick Dümmler

Dr. Patrick Dümmler verantwortet als Mitglied der Geschäftsleitung und Forschungsleiter beim Think Tank «Avenir Suisse» u.a. umwelt- und energiepolitische Themen. Er hält einen Master in Volkswirtschaft der Universität Zürich, doktorierte an der ETH und publizierte mehrere Lehrbücher. Nach rund zehn Jahren in der Strategieberatung engagiert er sich heute neben Avenir Suisse in verschiedenen Vereinen und ist als Gemeinderat in Zollikon (ZH) u.a. Verwaltungsratspräsident der Netzanstalt.

www.avenir-suisse.ch

Armin Eberle

Prof. Armin Eberle ist seit 2018 Dozent an der ZHAW und leitet das Institut für Nachhaltige Entwicklung an der School of Engineering. Der promovierte Volkswirt und Ingenieur ETH befasst sich seit über 20 Jahren mit Energie-, Mobilitäts- und Ressourcenthemen und kennt sowohl die Forschungssicht als auch die Praxis aus Nutzer- und Anbieterperspektive. Dies u.a. als Berater, Nachhaltigkeitsbeauftragter (Migros), Leiter neue erneuerbare Energien (CKW) und als Geschäftsführer einer Energie-Agentur (EnAW).

www.zhaw.ch

Nils Epprecht

Nils Epprecht ist Umweltnaturwissenschaftler und Geschäftsleiter der Schweizerischen Energie-Stiftung. Die Schweizerische Energie-Stiftung SES engagiert sich seit 1976 für eine intelligente, umwelt- und menschengerechte Energiepolitik, setzt sich für den effizienten Einsatz von Energie und die Förderung und Nutzung erneuerbarer Energiequellen ein. Die politisch und finanziell unabhängige NGO zeigt Wege auf, wie sich die Schweiz aus der Abhängigkeit einer fossil-atomaren Energieversorgung lösen kann.

energiestiftung.ch

Legende: Milosh Fink, Michael Frank, Fabio Giddey SRF

Milosh Fink

Milosh Fink ist Projektleiter bei Energie Netzwerk und kümmert sich um den Betrieb und Unterhalt von Solaranlagen. Für die ganzheitliche Betrachtung von Energie in Gebäuden hat sich Milosh zum Energieberater GEAK weiterbilden lassen. Milosh engagiert sich in verschiedenen Organisationen freiwillig und ist zurzeit bei der Entwicklung eines energieautarken Tiny House involviert, welches auf einer Reise um die Welt ein Zugfahrzeug mit Energie versorgen soll.

www.energie-netzwerk.ch

Michael Frank

Seit 2011 ist Michael Frank Direktor des Verbands Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen VSE mit Sitz in Aarau. Die über 400 Mitglieder des Verbands produzieren mehr als 90 Prozent des Schweizer Stroms.

www.strom.ch

Fabio Giddey

Fabio Giddey ist diplomierter Energie- und Umwelttechniker HF. Er arbeitet bei Swissolar im Bereich Technik & Innovation. Dabei vertritt er die Branche bei technischen Aktivitäten wie z.B. dem regulativen Umfeld und Normen. Zudem beschäftigt er sich mit der Digitalisierung der Solarbranche.

www.swissolar.ch

Legende: Markus Gomer, Daniel Graf, Nadja Gross srf

Markus Gomer

Markus Gomer faszinierte sich schon im elterlichen Betrieb für die Heizungen und Lüftungen von Gebäuden mit dem komplexen Zusammenspiel von Mensch und Technik. Studierte an der FH Luzern HLK mit der Weiterbildung als Wirtschaftsingenieur FH. Heute als Partner von Wattelse steht die energetische Betriebsoptimierung der Haustechnik im Mittelpunkt seiner Aktivitäten.

www.wattelse.com

Daniel Graf

Daniel Graf arbeitet seit 2020 im Energieberatungs-Team von Energie Zukunft Schweiz. Er berät und unterstützt private und Institutionelle Liegenschaftsbesitzer bei energetischen Fragestellungen an Gebäudehülle und Haustechnik.

energiezukunftschweiz.ch

Nadja Gross

Nadja Gross, Umweltnaturwissenschafterin ETH, seit 2019 Expertin für Energieeffizienz bei Topten. Der Fokus liegt auf Energieeffizienz, geringer Umweltbelastung und Qualität. Topten ist neutral und unabhängig.

www.topten.ch

Legende: Stefan Haas, Thomas Häusler, Wieland Hintz srf

Stefan Haas

Stefan Haas hat das Architekturstudium an der ETH Zürich abgeschlossen. Als Coautor des Beobachter Ratgebers «Natürlich Bauen und Wohnen» hat er sich intensiv mit ökologischen Bauprodukten auseinandergesetzt. Seit 2016 ist er Energiecoach der Stadt Zürich und hat bereits sehr viel Erfahrung im Bereich der Energieberatung. Seine Fachkenntnisse liegen bei der Gebäudehülle, dem Heizungsersatz und den Förderprogrammen. In den letzten Jahren konnte er über 100 GEAK Plus Beratungsberichte erstellen.

effienergie.ch

Thomas Häusler

Thomas Häusler arbeitet als Projektleiter Klima und Energie beim WWF Schweiz. Davor arbeitete er fast 15 Jahre als Wissenschaftsredaktor bei Schweizer Radio und Fernsehen SRF. Während rund 10 Jahren leitete er dort die Fachredaktion Wissenschaft. Zu seinen Schwerpunktthemen gehörten Klima, Entwicklung und Umwelt.

www.wwf.ch

Wieland Hintz

Wieland Hintz ist Fachspezialist Solarstrom beim Bundesamt für Energie.

www.bfe.admin.ch

Legende: Tilon Holtz, Gabriela Hug, Almut Kirchner SRF

Tilon Holtz

Tilon Holtz ist Projektleiter bei Energie Netzwerk und kümmert sich im Rahmen der Fachplanung um Projekte, die aufgrund der Grösse, der Komplexität oder des Schutzstatus besondere Planung benötigen. Vorzugsweise erstellt Tilon Anlagenkonzepte, da er dabei besonders kreativ wirken kann. Er spielt in seiner Freizeit Tischtennis und geht gerne wandern.

www.energie-netzwerk.ch

Gabriela Hug

Prof. Gabriela Hug erhielt ihr MSc in Elektrotechnik 2004 und ihr PhD in elektrischer Energieübertragung 2008 von der ETH Zürich. Von 2008 bis 2009 arbeitete sie in der Special Studies Group von Hydro One in Toronto und von 2009 bis 2015 war sie Assistenzprofessorin an der Carnegie Mellon University. Seit 2015 ist sie Professorin an der ETH Zürich und forscht im Bereich der Modellierung, dem Betrieb und der Optimierung des elektrischen Netzes mit Fokus auf die Integration erneuerbarer Energien.

ee.ethz.ch

Almut Kirchner

Dr. Almut Kirchner ist Direktorin und Partnerin der Prognos AG. Dort leitet sie seit 2003 den Bereich «Energie- und Klimaschutzpolitik». Ihre Arbeitsschwerpunkte liegen bei modellgestützten langfristigen Prognosen und Szenarien von Gesamtenergiesystemen, vor allem auf nationaler Ebene für Deutschland und die Schweiz.

www.prognos.com

Legende: Heinrich Lüthi-Studer, Christina Marchand, Urs-Peter Menti srf

Heinrich Lüthi-Studer

Heini Lüthi ist im Vorstand der Schweizerischen Vereinigung für Sonnenenergie und seit 10 Jahren selbstständig im Betrieb und der Finanzierung von Solarstromanlagen.

www.sses.ch | ibee-studer.net

Christina Marchand

Dr. Christina Marchand hat nach einer Promotion in Chemie über 10 Jahre beim Aufbau des Vergleichsdienstes comparis.ch mit gearbeitet. Danach hat sie myNewEnergy, den ersten Stromvergleich der Schweiz gegründet. Seit fünf Jahren forscht und unterrichtet sie an der ZHAW in den Bereichen Stromprodukte, erneuerbare Energien, Klimawandel, Nachhaltigkeit.

www.zhaw.ch

Urs-Peter Menti

Urs-Peter Menti ist hauptamtlicher Dozent für Gebäudetechnik und Co-Leiter des Instituts für Gebäudetechnik und Energie IGE an der Hochschule Luzern – Technik & Architektur

www.hslu.ch

Legende: Cornelia Meyer, Michel Müller, Felix Nipkow srf

Cornelia Meyer

Cornelia Meyer ist eine Schweizer Ökonomin, Energieexpertin und Publizistin. Sie wurde in der Öffentlichkeit während der Covid-19-Pandemie und den dadurch ausgelösten Verwerfungen am Ölmarkt bekannt. Machte sich 2010 als unabhängige Beraterin und Energieexpertin mit eigener Firma in London selbständig. Sie analysierte für internationale Medien und TV-Sender wie die BBC, CNBC und CNN und publizierte in zahlreichen Schweizer Medien – vor allem zum Erdöl-Markt. Sie war Mitglied des Global Agenda Councils zur Energie-Sicherheit des World Economic Forum.

Michel Müller

Michel Müller ist Energiesystem-Experte EBP Schweiz. Als wirtschaftlich und fachlich unabhängiges Unternehmen engagiert sich EBP im Themenspektrum von Beratung, Planung, Bau, Informatik und Kommunikation.

www.ebp.ch

Felix Nipkow

Felix Nipkow ist Geograf und Co-Leiter des Fachbereichs Klima und erneuerbare Energien bei der Schweizerischen Energie-Stiftung. Die Schweizerische Energie-Stiftung SES engagiert sich seit 1976 für eine intelligente, umwelt- und menschengerechte Energiepolitik, setzt sich für den effizienten Einsatz von Energie und die Förderung und Nutzung erneuerbarer Energiequellen ein. Die politisch und finanziell unabhängige NGO zeigt Wege auf, wie sich die Schweiz aus der Abhängigkeit einer fossil-atomaren Energieversorgung lösen kann.

energiestiftung.ch

Legende: Jürg Nipkow, Henrik Nordborg, Thomas Nordmann srf

Jürg Nipkow

Jürg Nipkow, dipl. Elektroing. ETH/SIA hatte eine langjährige Tätigkeit als Experte für Energieeffizienz, Energieberatungsbüro ARENA (Arbeitsgemeinschaft Energie-Alternativen). Dozent und Kursleiter in der Weiterbildung im Energiebereich, Autor und Mitautor zahlreicher Broschüren, Merkblätter, Fachbücher zu Energiethemen. Initiant und Leiter mehrerer Energieforschungsprojekte.

www.energieeffizienz.ch

Henrik Nordborg

Henrik Nordborg, Dr. sc. nat. ETH, ist Studiengangleiter Erneuerbare Energien und Umwelttechnik an der OST – Ostschweizer Fachhochschule.

nordborg.ch

Thomas Nordmann

Thomas Nordmann ist Schweizer Solarpionier. 1997 hat er den Europäischen Solarpreis erhalten. Er ist Leiter des Kernteams und Sprecher Wirtschaft für das Forum Energiespeicher Schweiz FESS, im Vorstand der Dachorganisation der Wirtschaft für erneuerbare Energien und Energieeffizienz aeesuisse und seit 2019 Herausgeber von energy-charts.ch.

aeesuisse.ch | energy-charts.ch

Legende: Giordano Pauli, Peter Richner, Silvan Rosser srf

Giordano Pauli

Giordano Pauli berät mit der Savenergy Consulting GmbH Firmen- und Produkteunabhängig Bauherren zu den Themen Photovoltaik, Ladestationen und Beleuchtungsumbauten. Das Kundenportfolio besteht vor allem aus Wohnbaugenossenschaften, Versicherungen, Pensionskassen sowie KMU und Industrie.

www.savenergy-consulting.ch

Peter Richner

Dr. Peter Richner hat an der ETH Zürich Chemie studiert und anschliessend doktoriert. Nach einem Postdoc in den USA trat er in die Materialforschungsanstalt Empa ein, wo er seit 2002 Leiter des Departements Ingenieurwissenschaften ist. Seit 2012 ist er stellvertretender Direktor. Er leitet den Forschungsschwerpunkts Energie an der Empa und ist Initiant des Projektes NEST, der Forschungs- und Technologieplattform im Bau. Energieeffizientes Bauen und die Förderung des Technologietransfers thematisiert er auch in seinem monatlichen Podcast «Die Zukunft des Bauens».

www.empa.ch

Silvan Rosser

Silvan Rosser leitet das Marktfeld Elektromobilität und ist seit 2016 als Projektleiter bei EBP mit den Schwerpunkten Elektromobilität, Systemanalysen, Stromsysteme und erneuerbare Energien tätig. Er war in den letzten vier Jahren an über 30 Projekten rund um klimaneutrale Mobilität und Elektromobilität beteiligt und hat zahlreiche davon erfolgreich geleitet. Er berät zudem Verteilnetzbetreiber und Gemeinden im Bereich Netto-Null-Strategien und Netzplanung. Er arbeitet seit 8 Jahren als Berater im Energiebereich und war zuvor bei der Prognos AG beschäftigt. Seinen Bachelor und Master als Umweltnaturwissenschaftler absolvierte er zwischen 2008 und 2013 an der ETH Zürich.

www.ebp.ch

Legende: Ivo Schillig, Heinz Simmler, Daniel Theis srf

Ivo Schillig

Dr. Ivo Schillig ist seit 2017 Geschäftsführer der Stiftung Alpines Energieforschungscenter AlpEnForCe. Die Forschungsinstitution mit Sitz und Domizil in Disentis/Mustér (GR) fördert die interdisziplinäre Energieforschung. Zusätzlich arbeitet er als Lehrbeauftragter für Betriebswirtschaftslehre an der Universität St.Gallen und unterrichtet strategische Führung von EVUs. Davor war Schillig 11 Jahre Unternehmensleiter der St.Galler Stadtwerke. Weiter ist er Parteipräsident der FDP des Kt. Uri.

www.alpenforce.com

Heinz Simmler

Heinz Simmler ist Mitgründer von Energie Netzwerk und freut sich darüber, wie die Idee einer soziokratischen Organisation zu einem nachhaltigen Wachstum des Unternehmens geführt hat. Das Team besteht zurzeit aus 13 motivierten und kompetenten Solar-Profis. Als Gründungsmitglied des Photovoltaikgutachter-Netzwerks gestaltet er die solare Zukunft aktiv mit. Seine Freizeit verbringt Heinz gerne mit Familie und Sport.

www.energie-netzwerk.ch

Daniel Theis

Daniel Theis ist Wissenschaftsredaktor bei SRF.

www.srf.ch/wissen

Legende: Giuseppina Togni, Hannes Weigt, Rita Werle SRF

Giuseppina Togni

Giuseppina Togni ist Dipl. Physikerin ETH und eidg. dipl. Energieberaterin sowie Vorstandsmitglied von S.A.F.E.: Schweizerische Agentur für Energieeffizienz. Spezialisiert in kommunalen Energieplanungen sowie im Bereich rationelle Nutzung von Elektrizität.

etogni.ch

Hannes Weigt

Prof. Dr. Hannes Weigt ist Professor für Energieökonomie an der Universität Basel.

wwz.unibas.ch

Rita Werle

Rita Werle ist unabhängige Expertin im Bereich Stromeffizienz in der Industrie. Ihr Schwerpunkt sind Elektromotoren und Antriebssysteme (wie Pumpen, Ventilatoren, Kompressoren). Sie hat langjährige nationale und internationale Erfahrung mit der Konzeption und Umsetzung von Effizienzprogrammen im Industriebereich, Marktkenntnisse, Hemmnisse, Potentiale, politische Instrumente und Finanzierungsmechanismen. Sie ist Geschäftsleitern des Beratungsbüros Impact Energy und Mitglied der Schweizerischen Agentur für Energieeffizienz.

impact-energy.ch

Legende: Rolf Widmer, Christian Zeyer srf

Rolf Widmer

Rolf Widmer (dipl. El. Ing & NADEL ETH) forschte am Institut für Quantenelektronik ETHZ an neuen Halbleiter für ICT und PV. Danach eigene Firma für Energiesysteme /Wasserkraft v.a in Entwicklungsländer. Leitet seit 2003 an der Empa Projekte zu e-Schrott Management und forscht an geschlossenen Materialkreisläufen z.B. für seltene Metalle, problematische Kunststoffe und Gläser. Durch rasche Elektrifizierung umfasst e-Schrott v.a. auch Elektromobilität und erneuerbare Energiesysteme. Von besonderem Interesse sind die globalen Auswirkungen auf die Erde insbesondere ihr Klima.

www.empa.ch

Christian Zeyer

Dr. Christian Zeyer ist Ingenieur ETH mit Promotion in Photovoltaik. Er befasst sich seit 30 Jahren mit Klima und Energiefragen. Er ist Geschäftsführer und Leiter Research des Wirtschaftsverbandes swisscleantech und Hauptautor der Cleantech Energiestrategie die bereits 2014 aufzeigte wie die Schweiz die Herausforderungen im Bereich Klima und Energie angehen könnte. Während 10 Jahren war er in der Energieberatung tätig und hat während dieser Zeit auch sein eigenes Gebäude klimatauglich umgebaut.

www.swisscleantech.ch/