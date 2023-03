Die Ständeratswahl in St. Gallen ist eine Majorzwahl. Das heisst: Im ersten Wahlgang ist das absolute Mehr nötig, also mehr als die Hälfte aller Stimmen. Im zweiten Wahlgang reicht das relative Mehr – jene Kandidatin mit den meisten Stimmen ist gewählt. Der zweite Wahlgang findet am 30. April 2023 statt.