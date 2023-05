Die Probandinnen und Probanden der Studie wurden einer funktionalen Magnetresonanztomografie (fMRT) unterzogen. Dieses medizinische Verfahren macht es möglich, Aktivitäten im Gehirn bildlich darzustellen. Während der Experimente hörten die Testpersonen beispielsweise eine Geschichte. Die Gehirn-Scans dazu wandelte ein sogenannter Decoder in Text um. Er fasste also sprachlich zusammen, was die Testperson gehört und erfasst hat.

«Wir erhalten nicht die exakten Worte, die jemand gehört hat», erklärte der beteiligte Forscher Alexander Huth gegenüber dem Westschweizer Fernsehsender RTS. Der Decoder gebe die Kernaussagen ausgedrückt in anderen Worten wieder. Es ist also kein 1:1-Protokoll der Gedanken.

Die Forschergruppe von Huth zeigten den Testpersonen in den Experimenten auch Ausschnitte von Stummfilmen. Auch die daraus resultierten Gehirnaktivitäten konnte der Decoder entschlüsseln. «Herausgekommen ist eine Beschreibung, was im Video passiert», so Huth.