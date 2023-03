Sowohl in Baden als auch in Turgi sagt die Stimmbevölkerung deutlich Ja zum Zusammenschluss der beiden Gemeinden. Ab 2024 wird Baden damit vor Aarau zur grössten Stadt im Kanton. Mit dem deutlichen Ja aus Baden dürfte nun auch das Trauma nach der gescheiterten Neuenhof-Fusion überwunden sein.

Am Schluss fiel das Resultat schon fast überraschend deutlich aus. In der Stadt Baden legten fast 60 Prozent der Stimmbürgerinnen und -bürger ein Ja zur Fusion mit der Nachbargemeinde Turgi in die Urne, dies bei einer relativ hohen Stimmbeteiligung von 43.1 Prozent.

Gemeindefusion Baden: Zusammenschluss der Gemeinden Baden und Turgi JA 59.2% 3'123 Stimmen

NEIN 40.8% 2'151 Stimmen

Noch viel deutlicher fiel die Zustimmung wie erwartet in Turgi aus. Im Dorf mit rund 3000 Einwohnerinnen und Einwohnern kletterte der Anteil Ja-Stimmen auf über 80 Prozent, bei einer Stimmbeteiligung von 50.5 Prozent.

Gemeindefusion Turgi: Zusammenschluss der Gemeinden Baden und Turgi JA 85.7% 666 Stimmen

NEIN 14.3% 111 Stimmen

Nach diesem Abstimmungssonntag ist somit klar: Im Aargau wird die bevölkerungsmässig grösste Stadt künftig Baden heissen. Nach Vollzug der Fusion mit Turgi per 1. Januar 2024 zählt Baden rund 22'600 Einwohnerinnen und Einwohner und überholt damit die beiden bisherigen Spitzenreiter Aarau und Wettingen. Auch wenn sich im Vorfeld der Abstimmung alle Parteien ausser der Badener SVP hinter die Fusion gestellt hatten und es eine stabile Mehrheit zugunsten des Zusammenschlusses zu geben schien, so war die Erinnerung an eine andere, gescheiterte, Fusion mit ähnlicher Ausgangslage bei allen noch sehr präsent.

Erleichterung nach Überwindung des Fusionstraumas

In einer ersten Reaktion sprach der Badener Stadtammann Markus Schneider (Mitte) von einer «riesengrossen Freude in diesem wunderschönen Moment», er zeigte sich aber auch erleichtert über die Deutlichkeit des Resultates.

Legende: Der sichtlich erleichterter Badener Stadtammann Markus Schneider freut sich an einem Apéro in Turgi über die gelungene Fusion. SRF/Stefan Ulrich

Vor zwölf Jahren scheiterte völlig überraschend die Fusion zwischen Baden und der Nachbargemeinde Neuenhof in einer hauchdünnen Entscheidung. Das sorgte für eine Art Fusionstrauma in der Stadt. «Ich hatte zwar keine Albträume, kann aber nicht verhehlen, dass das im Hintergrund immer etwas mitgeschwungen ist», sagt der spürbar erleichterte Schneider an einem Fusions-Apéro am Sonntagnachmittag in Turgi.

Das ist für die ganze Gemeinde ein wunderbarer und auch ein historischer Moment.

Sein Amtskollege Adrian Schoop, Gemeindeammann von Turgi, der die Fusion angestossen hatte, erinnerte daran, dass Turgi sich vor genau 140 Jahren von Gebenstorf abgelöst hatte und nun mit Baden fusioniere: «Das ist für die ganze Gemeinde ein wunderbarer, emotionaler und auch ein historischer Moment.» In beiden Gemeinden freue man sich nun auf die neuen Entwicklungsmöglichkeiten.

Legende: Die Bahnhofstrasse von Turgi könnte künftig zur Stadt Baden gehören. zvg/Roland Zumbühl/picswiss.ch

Für Baden sind das hauptsächlich neue Baulandreserven, über die Turgi im Gegensatz zu Baden noch in grösserem Umfang verfügt, davon könnten nun Private, Wirtschaft und Gewerbe sicherlich profitieren, sagen die Befürworterinnen und Befürworter der Fusion.

Etwas konkreter zu den Vorteilen äussert sich der Badener Ammann Markus Schneider gegenüber SRF: «Baden hat nun ein drittes Industriegebiet erhalten, hier werden wir eine positive Entwicklung anstossen können.» Gemeint ist das Gebiet rund um die Spinnerei in Turgi