Der US-amerikanische Rapper Coolio ist mit 59 Jahren verstorben.

Er war vor allem bekannt für seine Lieder «Gangsta's Paradise» und «Fantastic Voyage».

Der Kalifornier war in den 90er-Jahren einer der berühmtesten Rapper weltweit. Er starb in Los Angeles im Haus eines Freundes, wie sein Langzeitmanager Jarez Posey der Nachrichtenagentur Associated Press mitteilte.

Die Todesursache ist noch unklar, heisst es in der Meldung weiter. Coolio gewann für seinen Hit «Gangsta's Paradise» im Jahr 1996 einen Grammy. Das Lied war weltweit bekannt und unter anderem der Soundtrack des Films «Dangerous Minds – Wilde Gedanken», in welchem auch Michelle Pfeiffer mitspielte.

In Deutschland verurteilt

Wegen illegalen Drogen- und Waffenbesitzes war der Rapper wiederholt mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Auch in Deutschland stand er 1998 vor Gericht. Damals wurde er wegen Beihilfe zu Raub und Körperverletzung zu sechs Monaten auf Bewährung und zu einer Geldstrafe verurteilt.

Coolio war in Monessen im Bundesstaat Pennsylvania im Süden der Stadt Pittsburgh geboren. Gemäss eigenen Angaben fing er mit 15 Jahren an zu rappen.