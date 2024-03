Seit Jahren wird spekuliert, wer in die Fusstapfen von Daniel Craig tritt und bald als neuer James Bond über die Kinoleinwand flimmern wird. Bei der britschen Zeitung «The Sun» ist jetzt ein Name durchgesickert. Anscheinend soll Aaron Taylor-Johnson schon ein unterschriftsreifer Vertrag vorliegen. Der Schauspieler wurde vor allem durch seine Rolle als Quicksilver in «Avengers: Age of Ultron» bekannt.

Legende: Laut britischen Medien soll Aaron Taylor-Johnson der neue Bond werden. Getty Images / Axelle / Bauer-Griffin

Auch er galt lange als Favorit: Idris Elba. Es habe aber zu viele negative Stimmen aufgrund seiner Hautfarbe gegeben, weswegen er die Rolle nicht spielen möchte. Ausserdem findet er, er sei zu alt, um Bond zu verkörpern.

Legende: Die Debatte, ob der James Bond auch von einer Person of Color gespielt werden darf, machte die Rolle für Idris Elba uninteressant. Keystone / Scott Garfitt

Tom Hardy ist ebenfalls im Gespräch für die begehrte Rolle.

Legende: Der 46-Jährige war bereits in vielen Action-Filmen wie «The Revenant», «Venom» und «Inception» zu sehen. Getty Images / Dave J Hogan

Und auch der «Fifty Shades of Grey»-Darsteller Jamie Dornan findet man ganz oben auf der Liste. Zu «Esquire» sagte er einst: «Es macht Spass und es ist eine coole Sache, in der Vergabe für so etwas zu sein.»

Auch «Superman»-Darsteller Henry Cavill steht hoch im Kurs. Schliesslich ist sich der Schauspieler gewohnt, gegen das Böse zu kämpfen.

Legende: Henry Cavill wäre mit 35 Jahren ein verhältnismässig junger Bond, steht aber auf der Favoritenliste. Getty Images / Samir Hussein