Elon Musk, der CEO von Tesla und einer der weltweit vermögendsten Menschen, ist erneut Vater geworden. Für den Multimilliardär ist dies das zwölfte Kind. Laut einem Bericht des Medien- und Nachrichtenunternehmens «Bloomberg» soll das Kind bereits Anfang Jahr geboren worden sein.

Mutter des Kindes: Shivon Zilis

Die Mutter des Babys ist Shivon Zilis. Die 38-Jährige ist eine leitende Angestellte bei Musks Unternehmen «Neuralink». Das Neugeborene ist nach den Zwillingen Strider und Azure (siehe Bild), die im November 2021 geboren wurden, bereits das dritte gemeinsame Kind des Paares. Das Geschlecht und der Name sind der Öffentlichkeit noch nicht bekannt. Auch auf ein Foto des Musk-Sprösslings warten Fans und Medien bisher vergeblich.

Legende: Shivon Zilis und Elon Musk mit den Zwillingen Strider und Azure. X / WalterIsaacson

Während die Öffentlichkeit gerade erst durch Medienberichte von der Geburt erfährt, sagt der Tech-Mogul gegenüber der Online-Plattform «Page Six», dass sein jüngstes Kind keineswegs ein «Geheimnis» sei. «Alle unsere Freunde und Familien wissen Bescheid. Das Versäumnis, eine Pressemitteilung herauszugeben, was bizarr wäre, bedeutet nicht ‹geheim›», erklärt er.

Legende: Elon Musk ist nicht nur für seine technologischen Innovationen bekannt, sondern auch für seine grosse Familie. Getty Images / Marc Piasecki

Musks Sorge bezüglich Bevölkerungsrückgang

Musk äusserte sich in der Vergangenheit immer wieder besorgt zum Thema «Bevölkerungsrückgang». Vor rund zwei Jahren twitterte er dazu: «Eine sinkende Geburtenrate ist mit Abstand die grösste Gefahr, der sich unsere Zivilisation stellen muss.»

Und gegen diese Gefahr kämpft er, so gut er kann, selbst an. Nachdem sein erster Sohn Nevada 2002 durch plötzlichen Kindstod verstorben war, zeugte er mit seiner Ex-Frau und Autorin Justine Musk fünf weitere Kinder: die inzwischen 20-jährigen Zwillinge (Griffin und Vivian) und die 18-jährigen Drillinge (Kai, Saxon and Damian).

Legende: Elon Musks erste Frau und Autorin Justine Musk. Getty Images / Alexandra Wyman

Mit der kanadischen Musikerin Grimes führte der Milliardär ab 2018 eine On-off-Beziehung. Daraus gehen immerhin drei Kinder hervor: Der mittlerweile vierjährige Sohn X Æ A-12 (Spitzname: X), die zweijährige Tochter Exa Dark Sideræl (auch Y genannt) und der ungefähr einjährige Sohn Tau Techno Mechanicus, kurz Tau.

Legende: Elon Musk mit Musikerin Grimes. Getty Images / Theo Wargo

Egal, ob beruflich oder privat: Elon Musk ist ein Mann der Superlative. Nicht nur hat er mehrere Unternehmen mitgegründet, zum Beispiel SpaceX, OpenAI und Neuralink, er hat auch bei verschiedenen Firmen als CEO die Zügel in der Hand, beispielsweise bei X und Tesla.

Sein Vermögen beträgt laut Forbes mittlerweile fast 200 Milliarden US-Dollars (knapp 180 Milliarden Franken). Und wie man Elon Musk kennt, ist die letzte Firma noch lange nicht gekauft, der letzte Dollar noch lange nicht verdient und das letzte Kind wahrscheinlich noch lange nicht gezeugt.