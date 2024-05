Per E-Mail teilen

Papst Franziskus hat den Weg geebnet für die Heiligsprechung eines ersten Vertreters der Millennium-Generation.

Er hat zugestimmt, ein 15-jähriges italienisches Computergenie, das 2006 an Leukämie starb, heiligzusprechen.

Papst Franziskus genehmigte die Heiligsprechung des 2020 bereits selig gesprochenen Carlo Acutis, nachdem ihm ein zweites Wunder bescheinigt wurde. Dies teilte der Vatikan kürzlich mit.

Nach Angaben von «Vatican News» bezieht sich das zweite anerkannte Wunder auf eine Frau aus Costa Rica, die im Juli 2022 zum Grab von Acutis in Assisi pilgerte, um für die Heilung ihrer Tochter zu beten. Die junge Frau zeigte unmittelbar nach der Bitte ihrer Mutter erste Anzeichen der Genesung.

Legende: Die erste Wundertat von Carlo Acutis, aufgrund derer er selig gesprochen worden war, war die angeblich durch seine posthume Fürsprache erfolgte Wunderheilung eines brasilianischen Jungen. Friends Of Carlo Acutis Association/Handout via REUTERS

Carlo Acutis wurde in der italienischen Stadt Assisi beigesetzt. Sein in einem Sarg mit Glasfenster aufgebahrter Leichnam – in Jeans, Sweatshirt und Turnschuhen – ist ein beliebtes Ziel katholischer Pilger.

Acutis war zu Lebzeiten ein grosser Computer-Fan und setzte die Technologie ein, um seinen Glauben zu verbreiten. Ein Termin für seine Heiligsprechung soll in einer Kardinalssitzung festgelegt werden.