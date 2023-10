Ihren ersten musikalischen Auftritt hatte sie sogleich vor einem Millionenpublikum: 2011 sang Linda Fäh am Musikantenstadl. Ihr Auftritt vermochte zu überzeugen und so startete die Miss Schweiz von 2009 auch musikalisch durch.

Heute kann die gelernte Bankkauffrau unter anderem auf 60 Shows als Leadsängerin im Zirkus «Salto Natale» und auf eine gemeinsame Tour mit Schlagerstar Florian Silbereisen zurückschauen.

1 / 3 Legende: Plötzlich stand sie in der Öffentlichkeit: 2009 bekam Linda Fäh die Krone der Miss Schweiz von ihrer Vorgängerin, Whitney Toyloy, überreicht. Keystone / Sandro Campardo 2 / 3 Legende: Im Jahr 2012 bestieg Linda Fäh mit einem Bergführer das Matterhorn. Hintergrund der Aktion: Als Missen-Kandidatin hatte sie den Berg nicht erkannt. Seit ihrer Erklimmung kennt sie den Berg wohl besser als so manche. Keystone / Photpress / Mammut 3 / 3 Legende: Heute ist Linda Fäh so langsam aber sicher ihren Miss-Schweiz-Schuhen entwachsen. Sie spielt regelmässig Konzerte, wie hier 2022 auf dem Flumserberg Openair. Stargarage AG / Til Jentzsch

Ihre erste Single «Unendlich wie das Meer» veröffentlichte Fäh vor zehn Jahren. Inzwischen wurde das dazugehörige Musikvideo schon über zwei Millionen Mal angeklickt. Trotzdem hatte die 35-Jährige am Anfang Selbstzweifel: «Ich fragte mich, ob das den Leuten wohl gefällt.»

Es gab schon Stimmen, die meinten: Muss die Miss Schweiz jetzt auch noch singen? Kann die das überhaupt?

Auch ihren Titel als Miss Schweiz bewertet sie rückblickend zwiegespalten. Einerseits habe er ihr sicher Türen geöffnet und sei das Sprungbrett für ihre musikalische Karriere gewesen. Anderseits rief ihr Image als Schönheitskönigin auch sofort die Kritiker auf den Plan: «Es gab schon Stimmen, die meinten: Muss die Miss Schweiz jetzt auch noch singen? Kann die das überhaupt?»

Lobgesang ihrer Fans

Die rund 60 Fans, die am Sonntag auf dem Schwyzer Blüemlisberg gemeinsam mit Fäh ihr zehnjähriges Musik-Jubiläum feierten, hatte sie auf jeden Fall schnell überzeugt. Dabei schätzen sie vor allem die Bodenständigkeit ihrer Linda: «Sie ist extrem nah an den Menschen. Man spürt keinen Unterschied zwischen Fan und Star», so ein Fan. «Ich durfte selten einen so liebevollen Menschen wie Linda kennenlernen.»

Neben ihrem beruflichen Erfolg läuft es auch privat bestens bei der Schlagersängerin: Vor zehn Monaten brachte sie ihren Sohn Lio zur Welt. In ihrer Doppelrolle als Sängerin und Mutter gehe sie völlig auf, schwärmt sie. Und sie freue sich auf alles, was noch komme.