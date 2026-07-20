Zum ersten Mal in der Geschichte der WM gab es eine Halbzeitshow. Es war einiges los in New Jersey.

Das war die Halbzeitshow im WM-Final

Ganz viel Spektakel gab es gestern Abend beim diesjährigen WM-Final – und das noch bevor auch nur ein Spieler den Ball berührt hatte. Bei der Abschlussfeier vor Anpfiff sang Grammy-Gewinnerin Jennifer Hudson die US-Nationalhymne. Robbie Williams, Nicole Scherzinger und Laura Pausini gaben in blauen Glitzer-Outfits die offizielle Fifa-Hymne zum Besten und auch Post Malone trat auf. «Special Guest» war Tom Cruise, der eine kurze Ansprache hielt.

Legende: Nicole Scherzinger, Robbie Williams und Laura Pausini sangen die Fifa-Hymne. Keystone/Will Oliver

Erstmals bei der diesjährigen WM war auch US-Präsident Donald Trump im Stadion anwesend. Dort durfte er noch vor Anpfiff den Siegerpokal kurz tätscheln: Brasiliens früherer Weltmeister Ronaldo hatte Trump den Pokal in seine Loge gebracht, wie TV-Bilder zeigten.

Als Trump während der Nationalhymne im Bild war, gab es vereinzelte Pfiffe – aber auch «USA»-Rufe zu hören. Die Pfiffe zu Beginn des Finals waren auch nicht die letzten. Doch dazu später.

27 statt 15 Minuten Halbzeitpause

Nach 45 und 4 gespielten Minuten Fussball gab es dann wieder ein Spektakel der anderen Art: Erstmals fand bei der Fussball-WM in der Halbzeitpause eine Show statt. 27 Minuten statt der regulären 15 dauerte der Unterbruch deshalb. Knapp 11 Minuten lang performten internationale Popstars – und die Muppets.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 6. Popstar Madonna machte den Start der Halbzeit-Show der WM. Gemeinsam fuhr sie unter anderem mit den brasilianischen Fussball-Legenden Ronaldinho und Ronaldo durch die Katakomben ins Stadion fahren und sang dabei ihren Hit «Music». Bildquelle: Keystone/Julio Cortez. 1 / 6 Legende: Popstar Madonna machte den Start der Halbzeit-Show der WM. Gemeinsam fuhr sie unter anderem mit den brasilianischen Fussball-Legenden Ronaldinho und Ronaldo durch die Katakomben ins Stadion fahren und sang dabei ihren Hit «Music». Keystone/Julio Cortez

Bild 2 von 6. Der venezolanische Dirigent Gustavo Dudamel trat gemeinsam mit der Band Coldplay und einem New Yorker Grundschulchor auf. Auch Kermit und Miss Piggy sangen mit. Bildquelle: Keystone/Sarah Yenesel. 2 / 6 Legende: Der venezolanische Dirigent Gustavo Dudamel trat gemeinsam mit der Band Coldplay und einem New Yorker Grundschulchor auf. Auch Kermit und Miss Piggy sangen mit. Keystone/Sarah Yenesel

Bild 3 von 6. Der kanadische Superstar Justin Bieber wurde wie ein Ersatzspieler eingewechselt, spielte Gitarre und sang minimalistisch seinen Song «Everything Hallelujah». Bildquelle: Keystone/Julio Cortez. 3 / 6 Legende: Der kanadische Superstar Justin Bieber wurde wie ein Ersatzspieler eingewechselt, spielte Gitarre und sang minimalistisch seinen Song «Everything Hallelujah». Keystone/Julio Cortez

Bild 4 von 6. Shakira und Burna Boy sangen umgeben von Tänzern ihren WM-Hit «Dai dai». Bildquelle: Keystone/Will Oliver. 4 / 6 Legende: Shakira und Burna Boy sangen umgeben von Tänzern ihren WM-Hit «Dai dai». Keystone/Will Oliver

Bild 5 von 6. Die südkoreanische Band BTS präsentierte ihren Song «Dynamite». Bildquelle: Keystone/Ashley Landis. 5 / 6 Legende: Die südkoreanische Band BTS präsentierte ihren Song «Dynamite». Keystone/Ashley Landis

Bild 6 von 6. Wegen der Halbzeit-Show dauerte die Pause zwischen den beiden Spielhälften 27 statt den regulären 15 Minuten. Bildquelle: Keystone/Matt Rourke. 6 / 6 Legende: Wegen der Halbzeit-Show dauerte die Pause zwischen den beiden Spielhälften 27 statt den regulären 15 Minuten. Keystone/Matt Rourke Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Das Spektakel begann mit Madonna, die sich gemeinsam unter anderem mit den brasilianischen Fussball-Legenden Ronaldo und Ronaldinho durch die Katakomben ins Stadion fahren liess und dabei ihren Hit «Music» sang. Anschliessend präsentierte die südkoreanische Band BTS den Song «Dynamite».

Der kanadische Superstar Justin Bieber wurde wie ein Ersatzspieler eingewechselt – von den Schauspielern Jason Sudeikis und Brendan Hunt aus der Fussballserie «Ted Lasso». Dann spielte Bieber Gitarre und sang minimalistisch seinen Song «Everything Hallelujah».

«Animal» am Schlagzeug

Schliesslich sangen Shakira und Burna Boy umgeben von Tänzerinnen und Tänzern ihren WM-Song «Dai dai». Der venezolanische Dirigent Gustavo Dudamel trat gemeinsam mit der Band Coldplay und einem New Yorker Grundschulchor auf. Am Schlagzeug sass die Muppet-Figur Animal und auch Kermit und Miss Piggy waren mit dabei.