Bild 1 von 6. Popstar Madonna machte den Start der Halbzeit-Show der WM. Gemeinsam fuhr sie unter anderem mit den brasilianischen Fussball-Legenden Ronaldinho und Ronaldo durch die Katakomben ins Stadion fahren und sang dabei ihren Hit «Music».

Bildquelle: Keystone/Julio Cortez.

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