27 statt sonst 15 Minuten dauerte die Halbzeitpause des WM-Finales wegen der Auftritte von Justin Bieber, Shakira, Madonna und Co. Sogar die Muppets waren am Start.
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Bild 1 von 6. Popstar Madonna machte den Start der Halbzeit-Show der WM. Gemeinsam fuhr sie unter anderem mit den brasilianischen Fussball-Legenden Ronaldinho und Ronaldo durch die Katakomben ins Stadion fahren und sang dabei ihren Hit «Music». Bildquelle: Keystone/Julio Cortez.
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Bild 2 von 6. Der venezolanische Dirigent Gustavo Dudamel trat gemeinsam mit der Band Coldplay und einem New Yorker Grundschulchor auf. Am Schlagzeug sass die Muppet-Figur Elmo, auch Kermit und Miss Piggy sangen mit. Bildquelle: Keystone/Sarah Yenesel.
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Bild 3 von 6. Der kanadische Superstar Justin Bieber wurde wie ein Ersatzspieler eingewechselt, spielte Gitarre und sang minimalistisch seinen Song «Everything Hallelujah». Bildquelle: Keystone/Julio Cortez.
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Bild 4 von 6. Shakira und Burna Boy sangen umgeben von Tänzern ihren WM-Hit «Dai dai». Bildquelle: Keystone/Will Oliver.
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Bild 5 von 6. Die südkoreanische Band BTS präsentierte ihren Song «Dynamite». Bildquelle: Keystone/Ashley Landis.
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Bild 6 von 6. Wegen der Halbzeit-Show dauerte die Pause zwischen den beiden Spielhälften 27 statt den regulären 15 Minuten. Bildquelle: Keystone/Matt Rourke.
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