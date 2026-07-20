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Fussball-WM Madonna, Justin Bieber und Kermit bei der WM-Halbzeit-Show

20.07.2026, 00:16

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27 statt sonst 15 Minuten dauerte die Halbzeitpause des WM-Finales wegen der Auftritte von Justin Bieber, Shakira, Madonna und Co. Sogar die Muppets waren am Start.

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  • Bild 1 von 6. Popstar Madonna machte den Start der Halbzeit-Show der WM. Gemeinsam fuhr sie unter anderem mit den brasilianischen Fussball-Legenden Ronaldinho und Ronaldo durch die Katakomben ins Stadion fahren und sang dabei ihren Hit «Music». Bildquelle: Keystone/Julio Cortez.
    Drei Personen in bunter Kleidung stehen auf einem Spielfeld.
  • Bild 2 von 6. Der venezolanische Dirigent Gustavo Dudamel trat gemeinsam mit der Band Coldplay und einem New Yorker Grundschulchor auf. Am Schlagzeug sass die Muppet-Figur Elmo, auch Kermit und Miss Piggy sangen mit. Bildquelle: Keystone/Sarah Yenesel.
    Bunte Bühnenshow mit Menschen, Puppen und Musikern.
  • Bild 3 von 6. Der kanadische Superstar Justin Bieber wurde wie ein Ersatzspieler eingewechselt, spielte Gitarre und sang minimalistisch seinen Song «Everything Hallelujah». Bildquelle: Keystone/Julio Cortez.
    Person mit Gitarre und Kopfhörer auf einer Bühne im Freien.
  • Bild 4 von 6. Shakira und Burna Boy sangen umgeben von Tänzern ihren WM-Hit «Dai dai». Bildquelle: Keystone/Will Oliver.
    Gruppe von Menschen in bunten Kleidern tanzt auf einer Bühne.
  • Bild 5 von 6. Die südkoreanische Band BTS präsentierte ihren Song «Dynamite». Bildquelle: Keystone/Ashley Landis.
    Gruppe von Personen in roter und schwarzer Kleidung auf der Bühne, eine Person singt.
  • Bild 6 von 6. Wegen der Halbzeit-Show dauerte die Pause zwischen den beiden Spielhälften 27 statt den regulären 15 Minuten. Bildquelle: Keystone/Matt Rourke.
    Grosses Stadion mit buntem Muster auf dem Spielfeld und Menschenmenge auf den Tribünen.
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SRF 4 News, 20.7.2026, 0 Uhr ; 

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