SRF News stellt Ihnen am Morgen und am Abend die wichtigsten News auf Whatsapp zusammen. Klicken Sie mit Ihren Smartphone auf diesen Link oder Sie befolgen die folgenden Schritte, um up to date zu bleiben:

Öffnen Sie Whatsapp und wählen Sie «Aktuelles» an. Scrollen Sie zu «Kanäle» und klicken Sie auf das Plus. Wählen Sie «Kanäle suchen» an. Geben Sie bei der Suche «SRF News» ein und klicken Sie auf das Plus.

1 / 2 Legende: Geschafft! Ab jetzt finden Sie am Morgen (Montag bis Freitag) und am Abend (jeden Tag) unsere spannendsten News direkt auf Ihrem Smartphone. SRF 2 / 2 Legende: Schalten Sie dann am besten auch gleich die Benachrichtigungen ein: oben rechts auf die Glocke drücken. SRF