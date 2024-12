Legende:

Eine Sicherheitskraft sieht am Montag zu, wie in Pedro Brand, in der Dominikanischen Republik, 9.8 Tonnen Kokain verbrannt werden. Die Drogen wurden drei Tage zuvor im Hafen entdeckt. Es handelt sich um die grösste Beschlagnahmung in der Geschichte des Landes.

Keystone/EPA/ORLANDO BARRIA