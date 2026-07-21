Der Kinderbuchklassiker «De Rägebogefisch» kommt in die Deutschschweizer Kinos.

Die Augsburger Puppenkiste hat die Geschichte als aufwendig produzierten Marionettenfilm umgesetzt.

Den Figuren leihen unter anderem die Schauspiel-Stars Max Hubacher und Luna Wedler ihre Stimmen.

Der Fisch mit den schillernden Schuppen wagt den Sprung, beziehungsweise den «Schwumm», auf die grosse Leinwand. Die Dreharbeiten sind abgeschlossen. Die Ursprungsgeschichte allein hätte für einen Film zu wenig hergegeben, weswegen auch noch weitere Bände des Klassikers einbezogen wurden.

Legende: Der Film wurde im deutschen Augsburg gedreht. Keystone

Für Autor Marcus Pfister ist der Film ein weiterer Meilenstein. Seine Bücher wurden weltweit über 30 Millionen Mal verkauft. Der Berner begleitete das Projekt eng: «Ich habe das fertige Drehbuch erhalten und konnte Änderungswünsche anbringen.»

Darum geht es im Kinderbuch «De Rägebogefisch» Box aufklappen Box zuklappen Der Regenbogenfisch ist der schönste Fisch im Meer und stolz auf seine glitzernden Schuppen. Weil er keine davon mit den anderen Fischen teilen will, wird er immer einsamer. Erst als er erkennt, dass Freundschaft wichtiger ist als Äusserlichkeiten, beginnt er, seine Schuppen zu verschenken. So findet er schliesslich echte Freunde und merkt, dass Teilen glücklich machen kann.



«Mit dem Regisseur Florian Moch pflegte ich überdies einen regen Austausch, vor allem wegen der Figuren», erzählt er. Den fertigen Film, der zudem eine SRF-Koproduktion ist, will er im November gemeinsam mit seinen Enkeln sehen – für sie wird es der erste Kinobesuch überhaupt.