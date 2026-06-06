Zekiya Blum sprang in Zuchwil in die eiskalte Aare und rettete einer Frau damit das Leben. Nun wurde sie im Bundeshaus geehrt.

Am 6. Februar 2026 misst die Aare bei Zuchwil 5.4 Grad. Kalt genug, um einen Menschen rasch an die Grenze zu bringen. Zekiya Blum ist am Ufer auf ihrem üblichen Spaziergang unterwegs.

Dann hört sie Geräusche. Erst vermutet sie Tierlaute – plötzlich erkennt sie Hilferufe. Im Fluss treibt eine Frau, entkräftet und in unmittelbarer Lebensgefahr.

Ich wusste: Wenn ich nicht gehe, geht niemand rein.

Am gegenüberliegenden Ufer versuchen bereits andere, auf die Situation aufmerksam zu machen, erinnert sich Blum: «Ich habe Personen auf der anderen Seite gesehen, die haben bereits geschrien. Aber niemand ging rein. Und auf meiner Seite war auch schon jemand da, konnte aber auch nicht reingehen. Und ich wusste: Wenn ich nicht gehe, geht niemand rein.»

Legende: Zekiya Blum schwamm bis in die Mitte der an dem Tag rund 5 Grad kalten Aare, um der unterkühlten Frau das Leben zu retten. SRF

In eiskaltem Fliesswasser kann ein unbedachter Rettungsversuch auch für einen selbst eine grosse Gefahr bedeuten. Blum prüft in Sekundenbruchteilen die Situation – und weiss vor allem eines: Sie ist eine gute Schwimmerin und kennt die Aare seit Kindesbeinen.

Der Sprung ins kalte Wasser

Weil die Strömung an diesem Morgen weniger stark ist, traut sie sich die Rettung zu. Über die Wassertemperatur denkt sie nicht nach. «Da macht man sich keine Gedanken. Man handelt einfach», sagt Blum.

Was 5.4 Grad kaltes Wasser im Körper auslösen können Box aufklappen Box zuklappen Bei solchen Wassertemperaturen kann der Körper schon nach kurzer Zeit mit einem Kälteschock reagieren. Die Atmung wird unkontrolliert, Muskeln und Bewegungen funktionieren schlechter. Wer zu lange im Wasser bleibt, riskiert zudem eine lebensbedrohliche Unterkühlung. Gerade deshalb sind Rettungen in solchem Wasser auch für Helfende gefährlich.

Die Frau treibt regungslos auf dem Rücken, etwa auf halber Strecke zwischen den Ufern. Zekiya Blum ist keine ausgebildete Rettungsschwimmerin. Trotzdem zögert sie nicht und schwimmt auf die Verunglückte zu.

Wasserrettungen gelten als besonders gefährlich. Menschen in Not reagieren oft panisch, klammern sich an ihre Retterinnen oder Retter und bringen diese damit ebenfalls in Gefahr. Als Blum die Frau erreicht, ist diese jedoch stark unterkühlt und entkräftet. Sie bewegt sich kaum.

Legende: Die Kosmetikerin aus Bettlach (SO) geht seit Kindestagen regelmässig in der Aare schwimmen und hat sich die Rettungsaktion deshalb zugetraut. SRF

Blum gelingt es, die Frau mit einer Hand festzuhalten und mit der anderen zurück ans Ufer zu schwimmen. Dort eilen ihr zwei Passantinnen zu Hilfe. Gemeinsam ziehen sie die Verunglückte aus dem Wasser, bringen sie in die stabile Seitenlage, entfernen Teile der nassen Kleidung und versuchen, sie warmzuhalten. Der Rettungsdienst ist bereits unterwegs.

Solange Blum schwimmt, zieht und hilft, bleibt kaum Raum für Gedanken. Erst als Polizei, Sanität und weitere Einsatzkräfte eintreffen, wird ihr bewusst, was geschehen ist. «Da dachte ich: Oh mein Gott, ich war ja ganz allein mit dieser Frau im Wasser», erinnert sie sich. «Erst dann habe ich realisiert, was eigentlich passiert war.»

Ich fühle mich nicht als Heldin.

Als Heldin sieht sie sich nicht. «Für mich war es selbstverständlich. Mit dem Wissen und den Fähigkeiten, die ich habe, musste ich einfach handeln.»

Warum man nicht sofort ins Wasser springen sollte Box aufklappen Box zuklappen Wenn bei einer Wasserrettung nicht sofort jemand ins Wasser springt, bedeutet das nicht automatisch, dass niemand helfen will. Oft ist der eigene Sprung sogar die riskanteste Form der Hilfe – weil dadurch auch die rettende Person in Lebensgefahr geraten kann. Zuerst geht es darum, die verunglückte Person anzusprechen, andere zu alarmieren und den Notruf zu wählen. Wenn möglich, sollte vom Ufer aus geholfen werden: mit einem Ast, einer Jacke, einem Seil oder einem Gegenstand, an dem sich die Person festhalten kann. Wer selbst ins Wasser steigt, muss sehr gut schwimmen können, die Strömung einschätzen und sich der eigenen Grenzen bewusst sein. Gerade in kaltem Fliesswasser kann eine Rettung rasch ausser Kontrolle geraten: Kälte, Strömung und Panik machen die Situation für alle Beteiligten gefährlich. Auch rechtlich gilt: Nicht selbst ins Wasser zu springen, ist nicht automatisch Unterlassung der Nothilfe. Entscheidend ist, ob jemand im Rahmen des Zumutbaren hilft – etwa indem er oder sie den Notruf wählt, andere aufmerksam macht oder vom Ufer aus Rettung ermöglicht.

Ein Puzzleteil fehlt ihr bis heute: Sie weiss nicht, wie es der Frau geht. Aus Datenschutzgründen erhält sie keine Auskunft über Identität oder Gesundheitszustand. «Das ist das eine Stück, das mir noch fehlt», sagt Blum.

Von Bettlach ins Bundeshaus

Die Anerkennung folgt rasch. Noch am selben Nachmittag meldet sich der Polizeikommandant bei ihr, um ihre Daten aufzunehmen. Wenig später erhält sie einen Dankesbrief und einen Kuchen von der Polizei. Am Morgen des 5. Juni wird sie mit 27 anderen Heldinnen und Helden des Alltags im Bundeshaus von der Carnegie-Stiftung für Lebensretterinnen und Lebensretter für ihren Mut ausgezeichnet.

Legende: Mit der Medaille für Zivilcourage ehrt die Schweizer Carnegie-Stiftung am 5. Juni im Bundeshaus Blum und 27 weitere Menschen, die bei der Rettung anderer ihr eigenes Leben aufs Spiel gesetzt haben. SRF

Gesucht hat Zekiya Blum diese Aufmerksamkeit nie. Was ihr von jenem Morgen geblieben ist, sei vor allem eines: «ein warmes Gefühl im Herz». Das Wissen, im entscheidenden Moment nicht weggeschaut und damit einem Menschen das Leben gerettet zu haben.