Er war gerade dabei, ein Musikvideo zu drehen, als sie ihm auffiel: Rockstar Jon Bon Jovi hat in Nashville, im US-Bundesstaat Tennessee, das Leben einer Frau gerettet. Der Musiker war für Dreharbeiten auf einer Brücke und bemerkte die Frau, die auf der anderen Seite des Geländers stand.

Legende: Hier wird Jon Bon Jovi zum Lebensretter. Metropolitan Nashville Police Department

Die Polizei veröffentlichte ein Überwachungsvideo, das den Vorfall dokumentiert hat. Bon Jovi spricht geduldig mit der Frau und zieht sie schliesslich gemeinsam mit seiner Produktionsassistentin über das Brückengeländer zurück. Anschliessend tröstet er sie mit einer Umarmung.

Es liegt in unserer Verantwortung, dass wir einander schützen.

Kurz nach dem Vorfall trafen Feuerwehr und Polizei am Einsatzort ein. Polizeipräsident John Drake dankte Jon Bon Jovi und seinem Team auf X: «Ein Lob an Jon Bon Jovi und sein Team, die einer Frau auf der Seigenthaler Fussgängerbrücke geholfen haben.»

Legende: Jon Bon Jovi (62) ist einer der erfolgreichsten Musiker der Welt. Getty Images / Duane Prokop

US-Medienberichten zufolge hielt sich der 62-jährige Musiker gegen 18 Uhr auf der John Seigenthaler Pedestrian Bridge auf, um ein Musikvideo zu seinem Song «People’s House» zu drehen.

Mehr als 130 Millionen Alben verkauft

Jon Bon Jovi, geboren am 2. März 1962 in Perth Amboy, New Jersey, ist ein amerikanischer Rockstar, Sänger und Schauspieler. Er gründete 1983 die Band Bon Jovi, die mit Hits wie «Livin' on a Prayer» und «You Give Love a Bad Name» weltweite Erfolge feierte.

Neben seiner Musikkarriere ist er auch als Schauspieler und Philanthrop tätig und setzt sich für zahlreiche wohltätige Zwecke ein. Mit über 130 Millionen verkauften Alben gehört Bon Jovi zu den erfolgreichsten Rockbands der Musikgeschichte.