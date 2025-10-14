Das Thronfolgerpaar zeigt sich besorgt über die Auswirkungen digitaler Geräte auf das Familienleben.

Smartphones? Nicht bei den Royals! Kate warnt in einem Essay vor «ständigen Ablenkungsquellen» wie Smartphones und William erwähnte kürzlich in der Apple-TV-Serie «Urlaub wider Willen», wie wichtig es sei, dass die Kinder Beschäftigungen fernab von einem Display haben.

Mehr echte Nähe

Dabei haben ihre drei Kinder vielfältige Hobbys: Louis liebe Trampolinspringen, Charlotte spiele Netball, eine Art Basketball. Und George habe ein Faible für Fussball und Hockey. Zudem versuchten alle, Musikinstrumente zu lernen, berichtet der Royal, schiebt aber schmunzelnd hinterher: «Ich bin mir nicht sicher, wie erfolgreich das ist.»

Legende: Prinz William und Prinzessin Kate mit den Kindern Louis (7), George (12) und Charlotte (10). (v.l.n.r.) Getty Images / Max Mumb

Die Royals plädieren für mehr echte Nähe im Alltag. Digitale Vernetzung dürfe nicht zur Isolation führen. Gute Beziehungen seien laut Kate der Schlüssel für ein gesundes Leben.

Keine Handys für die Kinder

Prinz William betont, wie stark die mediale Dauerpräsenz seine Familie in seiner Kindheit belastet habe. Diesen Einfluss wolle er seinen eigenen Kindern ersparen. Deshalb hat keines der drei Kinder ein Handy. «Da sind wir sehr streng.»