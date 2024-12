Jeweils um die Mittagszeit am Weihnachtstag spendet der Papst seinen feierlichen Segen «Urbi et Orbi» vom Balkon des Petersdoms in Rom.

In seiner traditionellen Weihnachtsbotschaft sprach Papst Franziskus auch viele Kriege und Konflikte auf der Welt an.

Für den Segen des Papstes versammeln sich jedes Jahr weltweit Millionen von Gläubigen vor den Fernsehbildschirmen und auf dem Peterplatz.

Der Segen «urbi et orbi» («der Stadt und der Welt») gehört zu den bekanntesten und wichtigsten Ritualen der römisch-katholischen Kirche. Papst Franziskus segnet damit die rund 1.4 Milliarden Katholikinnen und Katholiken auf der ganzen Welt.

In seiner Ansprache nahm Franziskus auch auf die Konflikte im Nahen Osten, in Afrika und in der Ukraine Bezug. Er erinnerte dabei an das Leid der Menschen, zeigte Mitgefühl und verlangte Lösungen.

1 / 4 Bild 1 von 4 Legende: In seiner traditionellen Weihnachtsansprache rief Papst Franziskus erneut zu Frieden auf. (Bild vom 25.12.2024) REUTERS/Yara Nardi

2 / 4 Bild 2 von 4 Legende: «Es soll einen gerechten und anhaltenden Frieden geben», sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche unter anderem zum Krieg in der Ukraine auf dem Balkon des Petersdoms im Vatikan. (Bild vom 25.12.2024) REUTERS/Yara Nardi

3 / 4 Bild 3 von 4 Legende: Die Menschenmenge hat auf dem Petersplatz gebannt auf Papst Franziskus' traditionelle Weihnachtsansprache gewartet. (Bild vom 25.12.2024) REUTERS / Yara Nardi

4 / 4 Bild 4 von 4 Legende: Auch die Schweizergarde versammelte sich für das päpstliche «Urbi et Orbi» im Vatikan. (Bild vom 25.12.2024) REUTERS / Yara Nardi

So rief das Oberhaupt der katholischen Kirche unter anderem zu Verhandlungen im Ukraine-Krieg auf – um einen gerechten und dauerhaften Frieden zu erreichen. «Die Waffen in der Ukraine sollen schweigen. Ich hoffe auf den Mut, Verhandlungen zu beginnen und Dialog und Begegnung zu schaffen. Es soll einen gerechten und anhaltenden Frieden geben», sagte Franziskus.

Mitternachtsmesse thematisierte den Krieg

Am Vortag hat Papst Franziskus das «Heilige Jahr» 2025 der katholischen Kirche eröffnet, eine grosse internationale Pilgerreise, zu der mehr als 30 Millionen Gläubige aus aller Welt in Rom erwartet werden. Ein solches Jubeljahr feiert die römisch-katholische Kirche in der Regel alle 25 Jahre.

Anschliessend leitete er die Mitternachtsmesse, bei der er die Gläubigen aufforderte, «an die Kriege, die mit Maschinengewehren beschossenen Kinder, die Bomben auf Schulen oder Spitäler» zu denken, eine Anspielung auf die israelischen Angriffe auf Gaza.