Legende:

Ein schiitisches muslimisches Mädchen aus Kaschmir zündet am Donnerstag eine Kerze auf den Gräbern ihrer Verwandten am Stadtrand von Srinagar an. Am Shab-e-Barat, einem wichtigen islamischen Fest, beten Gläubige für das Seelenheil der Verstorbenen.

AP Photo/Dar Yasin