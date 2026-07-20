Trump crasht erneut das Siegerfoto: Fifa-Chef Gianni Infantino übergab zusammen mit US-Präsident Donald Trump um 18.43 Uhr Ortszeit den WM-Pokal an das Siegerteam Spanien. Als Trump mit Infantino den Rasen betrat, gab es ein Pfeifkonzert. Der US-Präsident schien die Bühne kaum verlassen zu wollen. Obwohl ihn Gianni Infantino dezent am Arm von der Bühne führen wollte, liess Trump es sich nicht nehmen, am Rand des Siegerfotos zu posieren. Zu reden gab die Bemerkung des Kommentators Oliver Schmidt beim ZDF. Als Infantino und Trump erstmals eingeblendet wurden beim Finale, sagte er: «Und da ist der US-Präsident und sein Telefonjoker, rechts, sein Lakai: Gianni Infantino.»

Paredes tickt total aus: Beim argentischen Spieler Leandro Paredes brannten nach dem Schlusspfiff komplett die Sicherungen durch. Gleich zwei Spanien-Stars griff der Argentinier tätlich an. Zuerst packt Paredes den Spanier Eric Garcia am Hals, dann griff er Gavi am Leibchen, traf ihn mit der Hand im Gesicht und schubste ihn zu Boden. SRF-Kommentator Sascha Ruefer sagte dazu lapidar: «Ein ganz schlimmer Spieler.» Paredes war bereits in den anderen WM-Spielen aufgrund seiner teils überharten Spielweise negativ aufgefallen.

Spanien gewinnt WM-Final 2006 Box aufklappen Box zuklappen Spanien ist Fussball-Weltmeister. Die Iberer schlagen Argentinien nach Verlängerung dank eines Tores von Ferran Torres in der 106. Minute mit 1:0. Es ist der zweite WM-Titel für die «La Furia Roja» in der Geschichte.

Brasilien-Legenden chauffieren Madonna zur Halbzeitshow: Erstmals in der Geschichte gab es im Final der Fussball-WM eine Halbzeitshow. Die Pause dauerte 30 Minuten anstatt der obligaten 15 Minuten, was viele Fussballfans erzürnte. Was ebenfalls für Staunen sorgte, war die Show von Musik-Star Madonna, welche sich von den brasilianischen Fussball-Legenden Ronaldo und Ronaldinho durch die Katakomben ins Stadion fahren liess und dabei ihren Hit «Music» sang. SRF-Experte Mladen Petric sagte im Studio leicht ironisch: «Das ganze Bild meiner beiden Idole wurde zerstört. Jetzt habe ich sie nur noch so vor Augen. Da ist etwas kaputt gegangen.»

Trump trifft auf Erzrivalen: Zum ersten Mal an dieser Weltmeisterschaft war US-Präsident Donald Trump im Stadion. Auf den Rängen traf er auch auf den spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sanchez. Mit diesem führt Trump seit Wochen einen Streit, weil Spanien den Krieg der USA und Israel gegen den Iran strikt ablehnt. Es kam zu einem überraschend freundlichen Händedruck. Trump erklärte, er habe mit dem spanischen Ministerpräsidenten gesprochen und betonte, es gäbe «keine Spannungen» zwischen ihnen. Argentiniens Präsident Javier Milei übrigens hatte das Finale aus Aberglauben nicht im Stadion verfolgt.

Legende: Donald Trump (links) und Petro Sanchez reichen sich vor dem WM-Final freundlich die Hand. Keystone/WILL OLIVER

Die Tränen von Messi und Scaloni: Zuerst vergoss Argentiniens Fussballikone Lionel Messi nach der Finalniederlage auf dem Rasen bittere Tränen – im Anschluss war auch der Trainer Lionel Scaloni untröstlich. Argentiniens Trainer brach seine Pressekonferenz unter Tränen ab. «Es ist sehr schmerzhaft, es tut mir sehr leid», sagte der Coach heftig weinend und eilte von der Bühne. Zuvor hatte der 48-Jährige bereits nach seinem verpassten zweiten Weltmeistertitel einen Einblick in sein emotionales Innenleben gegeben. «Ich habe mir schon in der Kabine die Augen ausgeweint, deswegen weine ich jetzt nicht», sagte Scaloni. Wenig später musste er aber dennoch weinen und erhielt aufmunternden Applaus von argentinischen Journalisten.