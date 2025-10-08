Bruno Mars' Einfluss auf die Musikindustrie geht weit über seine eigenen Songs hinaus. Er zählt längst zu den einflussreichsten Künstlern unserer Zeit.

Peter Gene Hernandez alias Bruno Mars, wächst in Honolulu auf und steht schon als Vierjähriger auf der Bühne. Inspiriert von Elvis Presley und Michael Jackson beginnt er früh, Songs zu schreiben und aufzutreten. Der grosse Durchbruch gelingt ihm 2010 mit «Just The Way You Are», ein Song, der sofort auf Platz 1 der Charts schiesst und ihn quasi über Nacht zum Superstar macht.

Es folgen Hits wie «Locked Out of Heaven», «Uptown Funk» oder «24K Magic», die ihn endgültig in die Liga der ganz Grossen katapultieren.

Meister der Vielfalt

Bruno Mars ist weit mehr als nur Sänger: Er ist Songwriter, Produzent und spielt verschiedene Instrumente. Neben seinen eigenen Songs hat er Hits für andere Stars wie CeeLo Green oder Adele mitgeschrieben. Sein unverkennbarer Stil, eine Mischung aus Pop, Funk, Soul und R&B, prägt die Musiklandschaft der letzten zwei Jahrzehnte entscheidend mit. Und auch als Teil des Duos Silk Sonic zeigt er, wie spielerisch er sich musikalisch neu erfinden kann.

Legendäre Auftritte beim Super Bowl

Einen seiner Karrierehöhepunkte feiert Bruno Mars 2014 bei der Super Bowl Halftime Show, einem der meistgesehenen TV-Events der Welt. Mit einer energiegeladenen Performance, tänzerischer Präzision und einer Mischung aus Show und musikalischem Können begeistert er Millionen Zuschauer weltweit. 2016 kehrt er noch einmal auf diese Bühne zurück, diesmal gemeinsam mit Beyoncé und Coldplay. Es wird ebenfalls ein Auftritt, den man nicht so schnell vergisst.

Stilbewusst und unverwechselbar

Auch abseits der Bühne setzt Bruno Mars Akzente – mit einem Look, der so einzigartig ist wie seine Musik. Retro-Outfits mit auffälligen Mustern, goldene Accessoires, Sonnenbrillen und massgeschneiderte Anzüge sind zu seinem Markenzeichen geworden.

Legende: Bruno Mars fühlt sich sichtlich wohl auf der Bühne. Getty Images / Rich Fury

Sein Stil vereint lässige Coolness mit zeitloser Eleganz und spiegelt seine musikalische Vielseitigkeit wider. Ob bei Award-Shows, Musikvideos oder auf Tour – Bruno Mars weiss genau, wie er mit seinem Auftritt ein Statement setzt.

Erfolg ohne Allüren

Mehr als 15 Grammys, Milliarden Streams, ausverkaufte Welttourneen: Bruno Mars zählt längst zu den einflussreichsten Künstlern unserer Zeit. Trotz des enormen Erfolgs bleibt er privat zurückhaltend. Über sein Liebesleben spricht er selten, bekannt ist jedoch seine langjährige Beziehung mit Model Jessica Caban.

Legende: Jessica Caban und Bruno Mars bei den Grammy Awards 2018 Getty Images / Christopher Polk

In letzter Zeit gab es immer wieder Trennungsgerüchte. Offiziell und eindeutig dazu geäussert haben sich die beiden dazu aber nie.

Eine Karriere mit Zukunft

Ob auf der Bühne, im Studio oder hinter den Kulissen: Überall, wo er seine Finger im Spiel hat, entsteht Magie. Sein Talent, sein Perfektionismus und seine Leidenschaft für Musik machen ihn zu einem der bedeutendsten Künstler seiner Generation.

Bruno Mars hat die Musikgeschichte mitgeschrieben – und es sieht ganz danach aus, als würde er auch ihre Zukunft mitbestimmen.