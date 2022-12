Der Sänger der britischen Band Faithless ist tot.

Maxi Jazz starb in der letzten Nacht im Alter von 65 Jahren, wie die Band auf Twitter mitteilt. Der Sänger sei freidlich eingeschlafen.

Jazz und Faithless waren prägend für die Elektro-Musik der 90er Jahre.

Zu den grössten Hits von Faithless gehören die Lieder «God is a DJ» und «Insomnia»:

Faithless zu Besuch in der Schweiz

«Wir sind untröstlich darüber, dass Maxi Jazz vergangene Nacht friedlich in seinem Haus in Süd-London gestorben ist», schrieben seine Bandkollegen am Heiligabend auf den offiziellen Social-Media-Accounts der Gruppe.

«Er gab unserer Musik die richtige Bedeutung und Botschaft.» Jazz, der mit bürgerlichem Namen Maxwell Fraser hiess, sei ein brillanter Texter, DJ, moralischer Kompass und ein Genie gewesen.

Faithless – und Jazz – sind vor allem mit ihrer Liedzeile «I can't get no sleep» und dem folgenden Techno-Sample, eines der prägendsten der Musikgeschichte, weltbekannt geworden. Die Band gründete sich 1995, produzierte sieben Studioalben und war Headliner einiger der grössten Festivals der Welt.