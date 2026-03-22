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Humor in schweren Zeiten Ruedi Widmer zeichnet Karikaturen als Medizin in Krisenzeiten

Die Weltlage war schon mal leichter. In Krisenzeiten helfen aber Humor und Lachen, sagt Cartoonist Ruedi Widmer.

22.03.2026, 19:46

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Eine Karikatur ist dazu da, die Realität satirisch zu kommentieren. Doch in Zeiten von kruden Verschwörungstheorien oder täglicher Realsatire aus dem Weissen Haus wird das immer schwieriger.

Einer, der schon seit vielen Jahren mit unverwechselbarem Strich das Zeitgeschehen kommentiert, ist der Cartoonist und selbständige Grafiker Ruedi Widmer. Nun erscheint sein Sammelband mit den besten Cartoons der letzten Jahre.

Karikatur von Ruderboot mit 'Credit Suisse', Personen an Bord.
Legende: Eine Karikatur im Sammelband von Ruedi Widmer mit einem Kommentar zum Untergang der Credit Suisse. Ein einziger Satz reicht: too big to Sail – eine treffsichere Pointe zu einem dramatischen Ereignis. Ruedi Widmer

«Too big to sail... Es stand eigentlich schon immer da. Und auch die Segelschiffe von First Boston waren immer auf dem Logo der Credit Suisse. Also ja, die Zutaten sind da. Man muss sie einfach zusammenbringen», erzählt Widmer an der Buchvernissage in Zürich.

Mann mit Brille in Buchladen sitzend.
Legende: Ruedi Widmer hat schon früh angefangen, Karikaturen zu zeichnen. Seit 2000 veröffentlicht er regelmässig Cartoons in verschiedenen Schweizer Zeitungen, unter anderem auch in der «Woz» oder im «Tages-Anzeiger». SRF

«Früher hat man absurde Dinge für Witze gebraucht. Heute ist das quasi in die Politik gekommen.» Trump arbeite mit satirischen Werkzeugen wie Übertreibungen oder Umkehrungen und setze diese in der Realität ein, sagt Widmer. «Das ist sowohl für meinen Beruf als auch für die Welt besorgniserregend. Man kann aber sagen: Wenn man humanistischen Humor einsetzt und den Zynismus weglässt, kann man guten Humor machen.»

Karikatur von drei Königen mit Wegweisern zu Gefängnis, Irrenhaus, Präsidentschaft.
Legende: Diese Karikatur ist am 6. Januar 2021 entstanden, am Tag des Sturms auf das Kapitol in Washington – und dem Dreikönigstag. Ruedi Widmer

Doch nicht immer muss es politisch sein. Gerade in Krisenzeiten kann ein Cartoon den Lesenden eine kurze Verschnaufpause liefern.

Cartoon mit Dinosauriern und Vulkan, zwei Personen im Sessel.
Legende: Eine Mischung aus Politik, Nonsense und Humor – das könne die Welt heute gebrauchen, sagt Karikaturist Ruedi Widmer. Ruedi Widmer

Widmer ist überzeugt, dass man den Leuten in solchen Krisenzeiten etwas geben soll. «Man muss Humor als Heilmittel, als Therapie einsetzen oder als Wellness.»

Mal politisch, mal bissig, mal charmant – und sogar beim Thema Klimawandel findet Ruedi Widmer die passende Pointe.

Kreuzfahrtschiff über Venedig mit Sprechblasen.
Legende: Ruedi Widmer

Buchhinweis:

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Ruedi Widmers neue Cartoonsammlung «Verfassungslos – Die Welt, kurz erklärt» ist im März 2026 im Verlag Edition Moderne erschienen. Alle aufgeführten Cartoons in diesem Artikel stammen aus dieser Publikation.

Tagesschau, 21.3.2026, 19:30 Uhr ; 

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