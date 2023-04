In der neuen multimedialen Rubrik «Was wäre, wenn?» will SRF Zukunftsszenarien ausleuchten. Wir greifen jeweils ein gesellschaftliches Thema auf und gehen in einem Gedankenexperiment von einer radikalen oder überraschenden Entwicklung aus. «Was wäre, wenn wir uns morgen alle vegan ernähren würden?» oder «Was wäre, wenn morgen alle Krankheiten heilbar wären.» Dieser Ansatz soll helfen, Entwicklungen in der Zukunft besser zu antizipieren. SRF begleitet das jeweilige Thema während rund 24 Stunden im Internet, am Radio und am Fernsehen. SRF lädt seine Zuschauerinnen, Zuhörerinnen und User ein, sich aktiv an der Diskussion zu beteiligen.