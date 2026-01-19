Der italienische Modedesigner Valentino Garavani, eine Ikone der Modewelt, ist im Alter von 93 Jahren gestorben.

Das teilte die Stiftung Valentino Garavani und Giancarlo Giammetti in einer Erklärung mit.

«Er ist friedlich in seiner römischen Residenz eingeschlafen, umgeben von der Zuneigung seiner Angehörigen», heisst es weiter.

Die Aufbahrung werde am Mittwoch und Donnerstag stattfinden. Die Beisetzung sei für Freitag um 11:00 Uhr in Rom geplant.

Die Reaktionen auf den Tod von Valentino liessen nicht lange auf sich warten. In den sozialen Netzwerken schrieb Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni: «Valentino, unangefochtener Meister von Stil und Eleganz und ewiges Symbol der italienischen Haute Couture. Heute verliert Italien eine Legende, doch sein Erbe wird weiterhin Generationen inspirieren. Vielen Dank für alles.»

Der Designer mit bürgerlichem Namen Valentino Clemente Ludovico Garavani wurde am 11. Mai 1932 in Voghera in der Provinz Pavia geboren. Seine von den Eltern Mauro Garavani und Teresa de Biaggi unterstützte Leidenschaft für Mode führte ihn dazu, Mode und zugleich die französische Sprache zu studieren, bevor er nach Paris zog und sich dort neue Möglichkeiten eröffnete.

Legende: Die Ikone Valentino (hier bei den CFDA Awards in New York 2019) ist 93-jährig verstorben. REUTERS/Andrew Kelly

Dies war erst der Anfang einer aussergewöhnlich langen und rekordträchtigen Karriere, die ihn zu einem der legendärsten Namen der italienischen und internationalen Mode machte. Er war der Schöpfer des wohl ikonischsten Rottons der Modewelt.