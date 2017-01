Donald Trump ordnet Mauerbau vor Mexiko an

Aus Tagesschau vom 25.1.2017

US-Präsident Donald Trump will heute den Bau einer 3200 Kilometer langen Mauer an der Grenze zu Mexiko anordnen und damit sein bekanntestes Wahlversprechen umsetzen. Die Anordnung folgt per Dekret, also ohne Zustimmung des Kongresses. Einschätzungen von USA-Korrespondent Peter Düggeli.