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1952 abgestürzt Verschollenes Flugzeugwrack vor der Küste Puerto Ricos gefunden

23.07.2026, 13:39

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  • Jahrzehnte nach dem Absturz haben Forschende das Wrack eines lange verschollenen Pan-Am-Fliegers vor der Küste Puerto Ricos entdeckt.
  • Der Flieger stürzte 1952 ab. 52 Menschen kamen damals ums Leben.
  • Nun ist die Maschine mit hochauflösendem Sonar geortet worden.

Die Passagiermaschine war am 11. April 1952 in Puerto Rico mit Ziel New York gestartet. Kurz nach dem Abheben fielen mehrere Triebwerke aus, worauf das Flugzeug im Meer notlanden musste, schreiben Warner Bros. Discovery und die Air/Sea Heritage Foundation.

Den Aufprall überlebten offenbar zunächst alle Insassen. Das Heck riss ab, die Kabine blieb jedoch intakt. Wegen fehlender Sicherheitsanweisungen und eines Evakuierungsplans brach Panik aus. Das Flugzeug füllte sich rasch mit Wasser und sank.

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  • Bild 1 von 3. Mit einem hochauflösenden Sonar konnte das Flugzeugwrack geortet werden. Bildquelle: Air/Sea Heritage Foundation and Deep Sea Vision via AP.
    Luftbild von einem versunkenen Schiffswrack im Ozean.
  • Bild 2 von 3. Auf dem Wrack sieht man noch ein Logo von Pan American World Airways. Bildquelle: Air/Sea Heritage Foundation and Deep Sea Vision via AP.
    Unterwasseraufnahme eines alten Flugzeugwracks auf dem Meeresboden.
  • Bild 3 von 3. So sah die Pan-AM-Maschine «Clipper Endeaver» aus. Bildquelle: Pan Am Historical Foundation via AP.
    Altes Flugzeug auf dem Flughafen mit Bodenfahrzeugen in der Nähe.
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52 Menschen starben bei dem Unfall, 12 Passagiere und 5 Besatzungsmitglieder konnten gerettet werden. Der Unfall sei ein «tragisches Vermächtnis», das die moderne Luftfahrt für immer verändert habe, hiess es in der Mitteilung. In der Folge seien weitreichende Reformen wie die obligatorische Sicherheitseinweisung vor dem Flug eingeführt worden.

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