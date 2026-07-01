News International 80 Jahre Atomtests - Bikini-Atoll: Das verlorene Paradies Jetzt hören Jetzt hören 01.07.2026, 11:21 Teilen Teilen Teilen Schliessen Auf Facebook teilen Facebook Auf Bluesky teilen Bluesky Auf LinkedIn teilen LinkedIn Auf X teilen X Per WhatsApp teilen WhatsApp Per E-Mail teilen E-Mail Link kopieren Link kopieren brec Mehr zum Thema Atomare Krisen und Gefahren Fünf Schlaglichter auf die Geschichte der Atomkraft USA will Nuklearwaffen testen Als der Atompilz 40 Kilometer in die Höhe schoss Teilen Teilen News International