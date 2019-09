Man erkennt ein getarntes Kriegsschiff der niederländischen Marine. Das ist die Geschichte dahinter.

Dem niederländischen Minenräumboot «Abraham Crijnssen» gelingt 1942 eine unglaubliche Flucht vor Japans Marine und Luftwaffe. Im Dezember 1941 beendet das japanische Militär die Kolonialherrschaft der Niederländer über das damalige «Niederländisch-Indien». Die «Abraham Crijnssen» ist seit 1937 hier stationiert – und wartet auf den Befehl, sich nach Australien abzusetzen.

Die Besatzung tarnt für diese gefährliche Fahrt das Deck dicht mit Gehölz. Das Kriegsschiff ist so kaum mehr von einer der vielen kleinen, Dschungel bewachsenen Inseln der Region zu unterscheiden. So getarnt, gelingt es den Niederländern, unentdeckt die japanischen Linien bis nach Australien zu passieren. Seit 1997 kann das Schiff in einem Marinemuseum im Norden Hollands besichtigt werden.