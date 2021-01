Für Elsbeth Gugger, SRF-Mitarbeiterin in Amsterdam, ging in der Affäre auf zwei Ebenen etwas schief: Das Parlament habe kaum ausführbare Regeln geschaffen; zum anderen hätten sich die Sozial- und Steuerbehörden geweigert, Fehler einzugestehen. «Es stand für sie ausser Frage, dass all diese Eltern Betrüger sind.» Die Vorgehensweise sei dabei so dreist gewesen, dass viele Eltern bis heute traumatisiert seien.

Für Gugger ist denn auch klar: Der Rücktritt der Regierung sei ein wichtiges Zeichen. «Aber auch die Behörden trifft eine grosse Schuld.» Auch mehrere Richtergremien hätten versagt, weil sie die Klagen der Eltern aus fadenscheinigen Gründen abgewiesen hätten.