Die internationalen Truppen ziehen aus Afghanistan ab. Laut US-Regierung sollen bis spätestens im September alle amerikanischen Soldaten in Afghanistan das Feld geräumt haben. Zu spät für die Taliban. Denn noch unter Präsident Donald Trump hatten die USA einen Truppenabzug bis spätestens diesen Mai versprochen.

Als Konsequenz für die Verspätung haben die Taliban ihre Kampfhandlungen intensiviert. Vor allem im Süden des Landes. Etwa in ihrer ehemaligen Hochburg, in Kandahar. Dort besetzen und verwalten die Taliban schon jetzt wieder weite Teile der Provinz und sind bis auf wenige Kilometer vor die Stadt Kandahar vorgedrungen.

Kandahar, die frühere Hochburg der Taliban

Davon ist aber in der Stadt wenig zu spüren. An einem Freitagnachmittag spielen die Männer der Stadt entspannt «Eile mit Weile». Als ob der Konflikt in weiter Ferne wäre. Zu Hunderten sind sie in den neuen Stadtteil Ayno-Mina gepilgert.

Legende: Männer spielen mit Karten in Kandahar. Aaquib Khan

«Heute ist Freitag. Wir sind mit dem Auto hierhergekommen, um unseren freien Nachmittag zu geniessen», sagt Mohammed Nassim, ein Händler der Stadt. Kandahar ist staubig und heiss. So sind die von Pinien gesäumten Strassen von Ayno Mina das einzige Naherholungsgebiet. Früher sind sie am Freitagnachmittag aufs Land gefahren, zum Dah-La-Staudamm etwa. Doch das sei heute nicht mehr möglich, erklärt Nassim.

Der Staudamm ist keine Stunde mit dem Auto von Kandahar entfernt und war zum Zeitpunkt des Interviews im April heftig umkämpft. «Ich habe Angst davor, dass die Taliban den Krieg gewinnen und in die Stadt kommen könnten», sagt der Händler. Aber dann wäre wenigstens der Krieg zu Ende, fügt er an.

Sein Spielnachbar, Jaquob Shagha, hat hingegen keine Angst vor den Taliban: «Als ganz normaler Zivilist lassen mich die Taliban in Ruhe. Sie haben es nur auf Regierungsangestellte und Angehörige der Armee abgesehen. Wenn die Taliban zurück an die Macht kommen, würde wenigstens wieder Ordnung herrschen. Heute wird einem ja alles gestohlen.»

Der Ursprung der Taliban Box aufklappen Box zuklappen Die Taliban sind eine fundamental deobandisch-islamistische Bewegung, die ihre Wurzeln in Pakistan hat. Sie traten erstmals im Jahr 1994 in der Stadt Kandahar in Erscheinung. Sie belagerten und beschossen zwei Jahre lang die Hauptstadt Kabul, nahmen sie im September 1996 ein und errichteten das «Islamische Emirat Afghanistan». Im Oktober 2001 wurde ihre Regierung durch Truppen während der US-geführten Intervention in Afghanistan gestürzt. Militärisch besiegt wurden sie aber nie.

Viele hier in Kandahar halten die Regierung für korrupt und unfähig. Sie wünschen sich die Taliban zurück. Denn Kandahar ist erzkonservativ. Keiner der Männer hier hat seine Frau zum Brettspiel mit eingeladen. Es ist eine Männergesellschaft.

Die Mehrheit sind Paschtunen, genauso wie die Taliban. Von hier aus haben sie ihre Herrschaft von 1996 bis 2001 vorbereitet. Kein Wunder, geniessen sie hier mehr Rückhalt in der Gesellschaft als anderswo.

Angst vor neuem Bürgerkrieg

Doch nicht alle sehen es gleich. Vor allem die vielen Tausend intern Vertriebenen können den Taliban wenig abgewinnen. Sie sind vom Konflikt in ihren Dörfern an den Stadtrand von Kandahar geflohen.

Unzählige Lehmhäuser reihen sich hier aneinander. Es gibt weder Wasser – noch Strom. Die Talibanherrschaft sei keine gute Zeit gewesen, sagt die von Kopf bis Fuss verhüllte Shekiba. «Alle hatten Angst vor ihnen. Wer gestohlen hatte, dem wurde die Hand abgehackt. Frauen, die ihren Pflichten nicht nachkamen, wurden gesteinigt. Das ist keine Art zu regieren.»

Sie selbst floh nach Pakistan, als die Taliban an die Macht kamen. Nun aber hätte sie keine Mittel mehr, um zu fliehen. Sie wäre den Taliban ausgeliefert, würden sie zurück an die Macht kommen.

Legende: Shekiba und Agha Mohammed sind zwei der vielen Tausend intern Vertriebenen in Afghanistan. Aaquib Khan

Ihr Mann Agha Mohammed fürchtet sich vor etwas noch mehr als vor den Taliban, und zwar vor einem erneuten Bürgerkrieg: «Wenn nun die ausländischen Soldaten abziehen, ohne vorher für Frieden im Land gesorgt zu haben, dann gibt es wieder einen Bürgerkrieg, wie schon 1991.»

Wie Vertriebene in Afghanistan leben Bild 1 / 7 Legende: Eine Siedlung von Binnenflüchtlingen am Stadtrand von Kandahar. Weder Wasser noch Strom fliessen hier. Aaquib Khan Bild 2 / 7 Legende: Shekiba (vorne Mitte) backt vor ihrer Hütte afghanisches Fladenbrot für die Familie. Aaquib Khan Bild 3 / 7 Legende: Agha Mohammed mit seinen Kindern vor der Eingangstür. Aaquib Khan Bild 4 / 7 Legende: Shekibas und Agha Mohammeds Kinder. SRF / Thomas Gutersohn Bild 5 / 7 Legende: Hinter den Mauern reihen sich die Lehmhütten in der Siedlung aneinander. Aaquib Khan Bild 6 / 7 Legende: Shekiba und ihr jüngster Sohn. SRF / Thomas Gutersohn Bild 7 / 7 Legende: Nachbarskinder hören dem Interview zu. Aaquib Khan

Vertriebene im eigenen Land Box aufklappen Box zuklappen In Afghanistan gibt es rund 1.8 Millionen intern Vertriebene. Viele flohen vor dem Konflikt in die Städte, doch sind auch Dürre und Armut massgebliche Gründe, warum Menschen in Afghanistan aus ihren Dörfern vertrieben werden. Allein 2017 kehrten rund 610’000 Menschen aus Pakistan und dem Iran nach Afghanistan zurück, weil dort ihre Aufenthaltsbewilligungen nicht mehr verlängert wurden. Viele von ihnen wurden zu Vertriebenen im eigenen Land.

Damals, nach dem Abzug der sowjetischen Truppen, hätte eine Übergangsregierung die Geschicke des Landes leiten sollen. Doch sie war zu schwach, um die kriegerischen Fraktionen zusammenzuhalten.

Die sogenannten Warlords im Norden des Landes bekämpften die Taliban im Süden. Ein Bürgerkrieg, der allein in Kabul 50'000 Menschen das Leben kostete.

Viele dieser früheren Warlords besetzen heute hohe Posten im afghanischen Militär oder führen politische Parteien: Atta Mohammed Noor etwa, der König von Masar-e Sharif, wie er genannt wird. Er übt auch heute noch viel Einfluss auf die Politik in Afghanistan aus.

Legende: Der ehemalige Warlord Atta Mohammed Noor schlägt vor, Afghanistan zu teilen. SRF / Thomas Gutersohn

Atta Mohammed Noor, Politiker und Ex-Kommandant Box aufklappen Box zuklappen Atta Noor war hoher Kommandeur der Vereinigten Front (Nordallianz) unter Ahmad Shah Massoud, erst gegen die sowjetischen Truppen und nach deren Abzug 1979 gegen die Taliban, als die Ende 1996 die Macht übernahmen. 2004 ernannte ihn Präsident Hamid Karzai zum Gouverneur der Provinz Balkh im Norden Afghanistans. 2014 entliess der amtierende afghanische Präsident Ashraf Ghani alle Provinzgouverneure, doch Gouverneur Atta weigerte sich wiederholt, das Amt aufzugeben. Erst im Januar 2018 wurde er aus dem Amt entlassen.

Noors Sohn nimmt an den Verhandlungen in Doha teil, an denen die Republik Afghanistan zusammen mit den Taliban über Frieden verhandelt. «Es ist immer die Rede von Verhandlungen zwischen der Regierung und den Taliban. Doch sind in Tat und Wahrheit drei Parteien beteiligt», sagt Noor. «Die Taliban, die Regierung und wir, die früheren Kriegsfürsten. Eine Lösung des Konflikts muss also alle drei Seiten berücksichtigen.»

Ist die Teilung des Landes die Lösung?

Noor schlägt eine Machtteilung vor: «Am besten ist es, das Land in politische Herrschaftsgebiete aufzuteilen.» Die Taliban erhielten den Süden um Kandahar, die Regierung das Zentrum um Kabul und die Warlords – wie er – würden ihre ursprünglichen Stammesgebiete im Norden und im Westen zurückerhalten.

Für ihn sicher eine ideale Lösung. Denn er hat noch immer viel Macht im Norden des Landes und will, dass weder die Regierung noch die Taliban ihm diese streitig machen. Doch auch für die Taliban sei es eine goldene Chance, sagt Atta Noor: «Die Taliban sollten diese einmalige Möglichkeit nutzen und dieser Machtteilung zustimmen. Wenn nicht, wäre ein Bürgerkrieg unvermeidbar.»

Diese direkte Drohung an die Taliban zeigt: Krieg ist immer noch eine Option. Er und andere ehemalige Kriegsfürsten unterhalten noch immer private Milizen, die sie jederzeit wieder mobilisieren können.

Das weiss auch einer der obersten Vermittler auf der Seite der Republik Afghanistan, Abdullah Abdullah. Während des Bürgerkrieges stand er Seite an Seite mit Atta Noor, heute ist er Vorsitzender des Hohen Rates der Nationalen Versöhnung und vertritt andere Ansichten.

Legende: Für Abdullah Abdullah ist wichtig, dass die Taliban in eine Übergangsregierung eingebunden werden. Aaquib Khan

Abdullah Abdullah, Politiker und Arzt Box aufklappen Box zuklappen Augenarzt Abdullah Abdullah war ein hochrangiges Mitglied der Nordallianz und arbeitete als enger Berater von Ahmad Shah Massoud. Während der Talibanzeit war er Teil einer Exilregierung und übte seit dem Sturz der Taliban verschiedene politische Ämter aus. 2009 verlor er die Präsidentschaftswahlen gegen Hamid Karzai, sowie 2014 und 2019 gegen Ashraf Ghani. Er gilt in Afghanistan als der ewige Zweite. Von September 2014 bis März 2020 war er Chief Executive Officer (CEO) der Islamischen Republik Afghanistan. Heute leitet er den Hohen Rat für Nationale Versöhnung, der die innerafghanischen Friedensgespräche mit den Taliban leiten soll.

Von einer Aufteilung des Landes hält er wenig: «Nein, ich würde das im Moment nicht in Betracht ziehen. Viel wichtiger ist es mir, die Positionen der verschiedenen Parteien kennenzulernen.»

Und das ist genau seine Aufgabe. Der Versöhnungsrat will die Positionen der Republik Afghanistan zusammenführen. Also die Positionen der früheren Warlords wie Atta Noor; die Position der Regierung, die an der Macht bleiben will und die Positionen der Oppositionsparteien und jene der Frauen und Minderheiten des Landes, die auf ihre Rechte pochen.

Noch ist man weit entfernt von einer einheitlichen Position, schon nur auf der Seite der Republik Afghanistan. Abdullah schlägt eine Übergangsregierung vor, welche die Taliban einbinden würde: «Zusammensetzung und Dauer dieser Übergangsregierung müssten aber noch mit den Taliban ausgehandelt werden.»

Wie der ehemalige Kriegsfürst verfolgt auch Abdullah eine eigene Agenda mit seinem Vorschlag für Frieden. Denn die Vertreter der aktuellen Regierung hätten kaum Platz in einer solchen Übergangsregierung.

Präsident Ashraf Ghani, Abdullahs alter Widersacher, müsste den Hut nehmen. Abdullah verlor gegen Ghani die letzten beiden Präsidentschaftswahlen. Es waren sehr undurchsichtige Wahlen, in denen Wahlbetrug offenkundig war. Mit einer Übergangsregierung wäre Abdullah Ghani also endlich los.

Kampf um Menschenrechte

Abdullah und Noor sind zwei führende Politiker im Land. Alle scheinen sie ihre Partikularinteressen in den Verhandlungen durchbringen zu wollen – im Namen des Friedens in Afghanistan. «Wir wissen nicht mehr, was Frieden heisst», sagt Sima Samar, die langjährige Menschenrechtsbeauftragte von Afghanistan.

Legende: Sima Samar kämpft für die Rechte der Frauen und ist überzeugt: «In Afghanistan geben immer noch die den Ton an, die die Waffen haben.» SRF / Thomas Gutersohn

Sima Samar, Menschenrechtsanwältin Box aufklappen Box zuklappen Sima Samar ist eine afghanische Frauen- und Menschenrechtsanwältin. Sie war 2001 bis 2003 Ministerin für Frauenangelegenheiten in Afghanistan und arbeitete 17 Jahre lang als Vorsitzende der Unabhängigen Afghanischen Menschenrechtskommission. Heute unterrichtet sie an einer privaten Universität in Kabul. 2012 erhielt sie den Right Livelihood Award.

Samar vermisst etwas ganz besonders an den Verhandlungen in Doha: Kriegsfürsten, Drogenbarone, Politiker sitzen da, aber niemand vertritt die Menschenrechte. «Wir sind schlicht nicht wichtig genug. In Afghanistan geben immer noch die den Ton an, die die Waffen haben: Die Taliban, die Regierung und die Warlords. Sie alle predigen Frieden und töten Zivilisten.»

Die alten politischen Eliten, und da gehören die Taliban dazu, versuchen in Doha eine Machtteilung untereinander zu vereinbaren, um einen Waffenstillstand auszuhandeln. Alle wollen ein Stück vom Kuchen. Doch Frieden gehe viel weiter als nur ein Waffenstillstand, sagt Sima Samar: «Frieden bedeutet Rechtsstaatlichkeit, dass Menschen in Würde und ohne Angst leben können. Echter Frieden ist nicht nur ein Waffenstillstand.»

Und so drohen eben diese Rechtsstaatlichkeit oder die Menschenrechte erneut unterzugehen, im Namen eines sogenannten Friedens in Afghanistan.

Doch vielleicht kann nur auf diese Weise, Schlimmeres, ein Bürgerkrieg, das grosse Trauma, verhindert werden.