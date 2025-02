Nach dem mutmasslichen Anschlag in München gehen die Behörden von versuchtem Mord aus.

Die Generalstaatsanwaltschaft München werde deswegen Antrag auf Erlass eines Haftbefehls gegen den festgenommenen 24-jährigen tatverdächtigen Afghanen stellen.

Es gebe unverändert Anhaltspunkte für einen extremistischen Hintergrund.

«Ich würde mich schon trauen, von einer islamistischen Tatmotivation zu sprechen», sagte die Leitende Oberstaatsanwältin Gabriele Tilmann an einer Medienkonferenz in München. Es gebe aber bisher keine Hinweise darauf, dass der 24 Jahre alte Afghane in ein Netzwerk eingebunden gewesen sei.

Legende: In der Münchner Innenstadt ist am Donnerstag ein Auto in eine Menschenmenge gefahren. Die Personen nahmen an einer Veranstaltung der Gewerkschaft Verdi teil. IMAGO/Wolfgang Maria Weber

Als Anhaltspunkte für eine islamistische Motivation nannte Tilmann unter anderem die Aussage von Polizisten, der Fahrer habe nach der Tat «Allahu Akbar» gerufen. Er habe in einer Vernehmung auch eingeräumt, den Wagen absichtlich in das Ende eines Verdi-Demonstrationszugs gesteuert zu haben. Die Aussagen deuteten auf eine religiöse Motivation hin, sagte Tilmann.

Der Mann werde im Tagesverlauf dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Mit einem in eine Menschenmenge gelenkten Auto waren in München am Donnerstag nach neuesten Zahlen 36 Menschen verletzt worden, einige schwer. Der verdächtige Autofahrer hielt sich laut Polizei rechtmässig in Deutschland auf.