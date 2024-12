Trauer, Fassungslosigkeit und offene Fragen in Magdeburg

Die Tat: Ein Auto ist am Freitagabend kurz nach 19 Uhr auf dem Weihnachtsmarkt im ostdeutschen Magdeburg in eine Menschenmenge gerast. Bei der Tat kamen laut Polizei vier Frauen im Alter von 45, 52, 67 und 75 Jahren sowie ein 9-jähriges Kind ums Leben. «Wir haben fünf Menschenleben zu beklagen und 200 Verletzte, davon viele schwerst und schwer verletzt», sagte Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) am Tatort.

Täter muss in Untersuchungshaft: Die Staatsanwaltschaft Magdeburg beantragte einen Haftbefehl gegen den 50-Jährigen. Ihm wird fünffacher Mord, mehrfacher versuchter Mord und mehrfache gefährliche Körperverletzung vorgeworfen, teilte die Polizei am Sonntagmorgen mit. Der Verdächtige war am Samstagabend einem Haftrichter vorgeführt worden.

Legende: Polizeikräfte stehen am Magdeburger Weihnachtsmarkt, einen Tag nachdem ein Auto dort in eine Menschenmenge gerast ist. Imago/Bernhard Herrmann

Der mutmassliche Täter: Der Verdächtige ist ein Arzt aus Bernburg, der aus Saudi-Arabien stammt. Das Motiv bleibt unklar. Möglicherweise war es Unzufriedenheit mit dem Umgang von Flüchtlingen aus Saudi-Arabien in Deutschland, sagte der Leitende Oberstaatsanwalt. In sozialen Netzwerken präsentierte sich der Festgenommene als vehementer Kritiker des Islams und des repressiven Machtapparats in Saudi-Arabien.

1 / 9 Bild 1 von 9 Legende: Das Standbild aus einem Video zeigt Polizisten bei der Festnahme einer tatverdächtigen Person am Weihnachtsmarkt in Magdeburg. Der mutmassliche Täter ist nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur als islamkritischer Aktivist bekannt und bezeichnet sich selbst als Ex-Muslim. Keystone / DPA / TNN / Privat

2 / 9 Bild 2 von 9 Legende: Mindestens 200 Menschen wurden verletzt, darunter mehr als Dutzende Schwerstverletzte. Sie wurden vor Ort versorgt, etwa vor Marktbuden, und nach und nach in Spitäler gebracht. Keystone / DPA / Heiko Rebsch

3 / 9 Bild 3 von 9 Legende: Das Auto, mit dem der mutmassliche Täter in eine Menschenmenge auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg gefahren sein soll. Keystone / DPA / Hendrik Schmidt

4 / 9 Bild 4 von 9 Legende: Reiner Haseloff (CDU), Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, spricht auf einer Pressekonferenz zum mutmasslichen Anschlag auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt. Keystone / DPA / Hendrik Schmidt

5 / 9 Bild 5 von 9 Legende: Am Samstagabend ist eine Gedenkfeier für die Opfer im Magdeburger Dom geplant. Man wolle Betroffenen, Angehörigen und allen anderen Bürgern eine Möglichkeit zum Trauern geben, sagte Oberbürgermeisterin Simone Borris unter Tränen vor Journalisten. Keystone/AP/Ebrahim Noroozi

6 / 9 Bild 6 von 9 Legende: Kanzler Olaf Scholz kündigte am Tatort harte Konsequenzen an und appellierte an den Zusammenhalt im Land. Keystone/EPA/Filip Singer

7 / 9 Bild 7 von 9 Legende: Zahlreiche Rettungskräfte waren auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg im Einsatz. KEYSTONE/DPA/Dörthe Hein

8 / 9 Bild 8 von 9 Legende: In der Nähe des Weihnachtsmarkts liegt ein grosses Einkaufszentrum. KEYSTONE/DPA/Heiko Rebsch

9 / 9 Bild 9 von 9 Legende: Laut Medienberichten soll der festgenommene Autolenker rund 400 Meter über den Weihnachtsmarkt gefahren sein. Heiko Rebsch/dpa

Er soll in der saudischen Exil-Community eine prominente Figur sein und als Ansprechpartner für Asylsuchende, insbesondere Frauen, gegolten haben. Seit 2016 hat er den Asylstatus als politischer Flüchtling. Er soll auch Sympathien für die AfD gezeigt und vor einer Islamisierung Deutschlands gewarnt haben. «Wir können gesichert sagen, dass der Täter islamophob war», sagte Innenministerin Nancy Faeser in Magdeburg.

«Täter passt nicht in gängiges Schema» Box aufklappen Box zuklappen In sozialen Medien und Interviews erhob der Mann zuletzt teils wirr formulierte Vorwürfe gegen deutsche Behörden und hielt ihnen unter anderem vor, nicht genug gegen Islamismus zu unternehmen. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur sagt der Tatverdächtige über sich selbst, er sei früher Muslim gewesen, habe sich inzwischen aber vom Glauben abgewandt. Diskutiert wird nun wie häufig in solchen Fällen die Frage, ob die Sicherheitsbehörden nicht früher hätten handeln können oder müssen. Der Terrorismusexperte Peter Neumann sagte im ZDF, der Tatverdächtige habe nicht in ein bestimmtes Raster gepasst. «Er war eben kein typischer Islamist. Er war ein Saudi, der sich gegen den Islam gewendet hat. Das passt für Behörden nicht so richtig in die gängigen Schema rein.» Zudem habe man heute eine Flut von Informationen von Tausenden von Leuten, die im Internet ähnliche Botschaften sendeten. «Und es ist ganz, ganz schwierig zu unterscheiden: Wer meint es ernst, und wer ist nur auf dem Internet und macht Sprüche?»

Täter nutzte Rettungsgasse: Der mutmassliche Täter soll mit seinem Wagen über einen Flucht- und Rettungsweg auf den Weihnachtsmarkt gelangt sein. Dieser war nach Angaben der Stadt nicht durch Sperren oder Poller geschützt. Notarzt und Feuerwehr sollten so bei Unfällen oder anderen Einsätzen auf dem Platz gelangen können, sagte Ronni Krug, Beigeordneter für Personal, Bürgerservice und Ordnung der Stadt. Dort seien mobile Einsatzkräfte der Polizei stationiert gewesen. Das Konzept habe sich «über lange Jahre bewährt».

Kritik am Sicherheitskonzept in Magdeburg Box aufklappen Box zuklappen Der Extremismus-Experte Hans-Jakob Schindler äusserte in den ARD-«Tagesthemen» Zweifel am Sicherheitskonzept des Magdeburger Weihnachtsmarkts. Es sei seit Jahren bekannt, dass Fahrzeuge und Menschenansammlungen eine sehr gefährliche Kombination darstellten. Es sei daher «schwer zu erklären, wieso es einem Fahrzeug gelungen ist, auf einen Weihnachtsmarkt in Deutschland zu gelangen», sagte er.

Die Reaktionen: Bundeskanzler Olaf Scholz hat die tödliche Attacke als «furchtbare, wahnsinnige Tat» bezeichnet. Es gebe keinen friedlicheren und fröhlicheren Ort als einen Weihnachtsmarkt, sagte Scholz am Tatort in Magdeburg. «Was für eine furchtbare Tat ist das, dort mit solcher Brutalität so viele Menschen zu verletzen und zu töten.»

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron schrieb ebenfalls auf X, er sei tief schockiert. Frankreich teile die Trauer des deutschen Volkes. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bezeichnete die Tat als «brutal und feige». Und die Schweizer Bundespräsidentin Viola Amherd schrieb auf X, ihre Gedanken seien bei den Opfern und ihren Angehörigen.

Trauer und Anteilnahme in Magdeburg: Viele Menschen in der Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt gedachten am Samstagabend der Opfer und ihrer Angehörigen. Allein vor dem Dom beteiligten sich nach ersten Schätzungen der Polizei mehr als 1000 Menschen am Gedenken – eine grosse Videoleinwand war aufgebaut, auf die der Gottesdienst aus dem Dom übertragen wurde.

Legende: Die Polizei schätzt, dass mehr als 1000 Menschen vor dem Dom der Opfer gedachten. AP Photo/Michael Probst

Vielerorts in der Stadt legten Trauernde Blumen ab und zündeten Kerzen für die Opfer an. Oberbürgermeisterin Simone Borris (parteilos) rief die Magdeburger auf, trotz der erschütternden Geschehnisse zusammenzuhalten.