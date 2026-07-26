Der mutmassliche Tatverdächtige ist laut einer Behörde bei einem Polizeieinsatz in Berlin erschossen worden.

Was ist passiert? Der Vorfall ereignete sich gegen 22 Uhr im Berliner Tiergarten nahe dem Potsdamer Platz. Nach Angaben der Polizei fuhr ein weisser Kastenwagen am Ahornsteig parallel zur Lennéstrasse und erfasste mehrere Menschen. Das Fahrzeug prallte anschliessend gegen einen Baum. Der Fahrer stieg aus und flüchtete. Danach sei er mutmasslich auch mit einer Machete auf Passanten losgegangen, wie Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) an einer Pressekonferenz am Sonntagnachmittag sagte. Die Ermittler gehen von einem islamistischen Terroranschlag aus.

Was ist über die Opfer bekannt? Eine Frau erlag noch vor Ort ihren Verletzungen. 29 weitere Menschen wurden verletzt oder schwerstverletzt. Die lebensbedrohlich und schwer verletzten Menschen seien alle in Spitäler gebracht worden. Am Sonntagnachmittag gibt die Polizei bekannt, dass keine Verletzten mehr in kritischem Zustand seien. Angaben zu Alter oder Identität der Betroffenen machten die Behörden zunächst nicht.

SRF-Korrespondentin: «Alles überwachen, ist kaum möglich» Box aufklappen Box zuklappen Kurzeinschätzung von Deutschland-Korrespondentin Alexandra Gubser: «Der Verdächtige soll versucht haben, nach Syrien auszureisen, um sich dem sogenannten Islamisch Staat anzuschliessen. Bei einer Rückreise aus dem Libanon wurde er Ende letzten Jahres dann am Flughafen Berlin festgenommen, wegen Verdachts auf Vorbereitung einer terroristischen Straftat. Das wirft Fragen auf: Warum war dieser Mann auf freiem Fuss? Warum wurde er nicht besser überwacht? Aber man muss auch wissen: Der Verfassungsschutz zählt für ganz Deutschland 9000 Menschen, die ein gewaltorientiertes islamistisches Potenzial haben sollen. Allein in Berlin wird von einer dreistelligen Zahl gesprochen. Alles überwachen, das ist kaum möglich.»

Wann wurde der Täter gefasst? Der mutmassliche Täter ist laut Senatsinnenverwaltung bei einem Polizeieinsatz erschossen worden. Die Einsatzkräfte waren demnach am frühen Sonntagabend zu einer Gartenlaube in Berlin ausgerückt. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Mann mit einer Stichwaffe Polizisten angegriffen. Daraufhin sei auf den Mann geschossen worden und er sei trotz Reanimationsmassnahmen gestorben, teilte die Berliner Polizei auf X mit.

Wer wurde gesucht? Noch in der Nacht identifizierte die Berliner Polizei einen Tatverdächtigen. Abdul B. sei in Berlin polizeibekannt und wurde dem islamistischen Milieu zugerechnet. In der Vergangenheit sei der Beschuldigte bereits auf Bewährung verurteilt worden, sagte Bundesinnenminister Dobrindt. Der Tatverdächtige sei 2005 in Deutschland geboren und deutscher Staatsbürger, sagte der Innenminister. Er hatte einen libanesischen Hintergrund.

Anschlag auf CSD in Berlin

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 9. Einsatzkräfte der Polizei und Rettungskräfte stehen im Grossen Tiergarten nach dem Abbruch des Christopher Street Day. Bildquelle: KEYSTONE/DPA/Sebastian Gollnow. 1 / 9 Legende: Einsatzkräfte der Polizei und Rettungskräfte stehen im Grossen Tiergarten nach dem Abbruch des Christopher Street Day. KEYSTONE/DPA/Sebastian Gollnow

Bild 2 von 9. Das Gebiet rund um den Tatort wurde grossräumig abgesperrt, der Tiergarten mit Wärmebildkameras abgesucht, wie die Polizei mitteilte. Bildquelle: KEYSTONE/DPA/Michael Ukas. 2 / 9 Legende: Das Gebiet rund um den Tatort wurde grossräumig abgesperrt, der Tiergarten mit Wärmebildkameras abgesucht, wie die Polizei mitteilte. KEYSTONE/DPA/Michael Ukas

Bild 3 von 9. Mehrere Personen wurden psychologisch betreut. Bildquelle: REUTERS/Annegret Hilse. 3 / 9 Legende: Mehrere Personen wurden psychologisch betreut. REUTERS/Annegret Hilse

Bild 4 von 9. Der Berliner Bürgermeister Kai Wegner sprach mit den Medien. Bildquelle: REUTERSChristian Mang. 4 / 9 Legende: Der Berliner Bürgermeister Kai Wegner sprach mit den Medien. REUTERSChristian Mang

Bild 5 von 9. Einsatzkräfte der Polizei durchsuchen den Forst in der Nähe des Tiergartens, wo ein Fahrzeug einen Baum gerammt hatte. Bildquelle: KEYSTONE/DPA/Sebastian Gollnow. 5 / 9 Legende: Einsatzkräfte der Polizei durchsuchen den Forst in der Nähe des Tiergartens, wo ein Fahrzeug einen Baum gerammt hatte. KEYSTONE/DPA/Sebastian Gollnow

Bild 6 von 9. Das leere und stark demolierte Fahrzeug wurde im Bereich des Tatorts sichergestellt. Bildquelle: REUTERS/Annegret Hilse. 6 / 9 Legende: Das leere und stark demolierte Fahrzeug wurde im Bereich des Tatorts sichergestellt. REUTERS/Annegret Hilse

Bild 7 von 9. Es handelt sich laut Polizei um ein Privatfahrzeug, nicht um einen Mietwagen. Bildquelle: KEYSTONE/DPA/Jason Tschepljakow. 7 / 9 Legende: Es handelt sich laut Polizei um ein Privatfahrzeug, nicht um einen Mietwagen. KEYSTONE/DPA/Jason Tschepljakow

Bild 8 von 9. Am Tag nach dem mutmasslichen Anschlag legen Menschen Blumen nieder und hinterlassen Trauerbotschaften. Bildquelle: KEYSTONE/DPA/Sebastian Gollnow. 8 / 9 Legende: Am Tag nach dem mutmasslichen Anschlag legen Menschen Blumen nieder und hinterlassen Trauerbotschaften. KEYSTONE/DPA/Sebastian Gollnow

Bild 9 von 9. Die Flaggen am Reichstagsgebäude des Deutschen Bundestags wehen auf Halbmast. Bildquelle: KEYSTONE/DPA/Fabian Sommer. 9 / 9 Legende: Die Flaggen am Reichstagsgebäude des Deutschen Bundestags wehen auf Halbmast. KEYSTONE/DPA/Fabian Sommer Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Was ermitteln die Behörden? Die Bundesanwaltschaft wird die Ermittlungen übernehmen. Das kündigte Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) an. Der Generalbundesanwalt ist die oberste Anklagebehörde in Deutschland. Er ist unter anderem zuständig für Fälle von islamistisch motiviertem Terrorismus.

War die Sicherheit gewährleistet? Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) sagte dazu am Sonntagnachmittag in der Nähe des Tatorts: «Wir haben beim CSD eine hohe Sicherheit gehabt.» Er betonte: «Die Strecke des CSD wurde nicht getroffen. Dort ist der Täter nicht drauf gekommen. Weil die Polizei, die Sicherheitsbehörden, diesen Christopher Street Day abgesichert haben. Aber rund 400 Meter daneben sind immer noch Besucherinnen und Besucher, viele Menschen, die die Veranstaltung verlassen haben oder wieder hingehen wollten.»

Was ist der Christopher Street Day? Der Christopher Street Day ist eine Demonstration für die Rechte von lesbischen, schwulen, bisexuellen, trans-, intergeschlechtlichen und weiteren queeren Menschen. Er erinnert an die Stonewall-Aufstände, die am 28. Juni 1969 nach einer Polizeirazzia im «Stonewall Inn» in New York begannen. Die Proteste gelten als wichtiger Wendepunkt der modernen LGBTQ+-Bewegung.

Die Reaktionen: Lesen Sie hier, wie deutsche Politikerinnen und Politiker auf den Anschlag reagieren.