Klaus Wowereit beim Interview mit Radio SRF 4 News im Schwulen Museum in Berlin am 27. Mai 2019.

Kurz vor seiner Wahl zum Regierenden Bürgermeister von Berlin im Jahr 2001 machte Klaus Wowereit seine Homosexualität publik. Auf dem Landesparteitag sagte der damalige Fraktionschef der SPD Berlin: «Ich bin schwul und das ist auch gut so.»

Auch heute noch hält es der 65-Jährige für wichtig, dass Minderheiten ihre Rechte einfordern.

SRF News: Zur Zeit der Stonewall-Unruhen im Sommer 1969 waren Sie knapp 16 Jahre alt. War Ihnen damals schon bewusst, dass Sie schwul sind?

Klaus Wowereit: Das war mir bewusst, und ich habe auch damals schon schwule Kontakte gehabt. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, ob die Vorkommnise in New York zu der damaligen Zeit hier überhaupt publik gemacht wurden. Mir fehlt da die Erinnerung.

Warum haben Sie sich 2001 für Ihr öffentliches Coming-out entschieden, nachdem Sie vorher darauf verzichtet hatten?

Ich war der Auffassung, dass das eigentlich Privatsache sein sollte. Bis zu jenem Moment wurde das auch von der Presse akzeptiert. Ich war Fraktionsvorsitzender, bin mit meinem Partner an öffentliche Veranstaltungen gegangen, ins Theater, in die Oper. Also wer sehen wollte, dass ich schwul bin, konnte das sehen. Aber damals war das tabu, auch für die Presse. Dann stand ich nach der Abwahl meines Vorgängers vor der möglichen Bildung einer Regierung mit der Partei «Die Linke», also der Nachfolgepartei der DDR-Staatspartei SED, später PDS, und das war in Berlin doch ein sehr emotionales Thema. Ich wusste, dass meine eigentlich private Angelegenheit sicherlich öffentlich geworden wäre, also ging ich in die Öffentlichkeit und habe es gesagt.

In den letzten Jahren ist in Sachen Gleichstellung von Schwulen und Lesben sehr viel passiert. Muss die Gay-Szene heute überhaupt noch für etwas kämpfen?

Machen wir uns nichts vor. Ein Gesetz kann sich verändern, es kann die Ehe eingeführt werden, usw. Aber wie eine Gesellschaft sich verhält, ob sie die innere Liberalität lebt, ob sie nicht nur toleriert, sondern akzeptiert – das ist ein Unterschied. Und da ist noch viel zu tun, wie wir etwa auch am «Schwulen Überfalltelefon» hier in Berlin sehen. Nichts ist für ewig und viele Dinge, die erreicht worden sind, werden von rechts-konservativ-populistischen Kreisen weltweit wieder in Frage gestellt. Deshalb ist es richtig, dass man auf die Strasse geht, dass man demonstriert, dass man die Rechte einfordert – nicht nur für sich, sondern für alle Menschen in unserer Gesellschaft.