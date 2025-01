Mindestens zehn Tote nach Schüssen in Stadt in Montenegro

Bei Schüssen in Cetnije, Montenegro, sind mehrere Menschen getötet worden.

Die Behörden meldeten insgesamt mindestens zehn Tote an mehreren Orten.

Bei der Flucht soll der mutmassliche Täter auch zwei Minderjährige mit Schüssen getötet und eine Frau verletzt haben.

Der bis zuletzt flüchtige Mann hat sich laut der Polizei schliesslich selbst das Leben genommen.

Was die Tat des Mannes ausgelöst hat, war zunächst nicht klar. Die Polizei geht nach eigener Darstellung davon aus, dass es sich nicht um ein Verbrechen im Zusammenhang mit der Mafia-Kriminalität, sondern um eine Affekttat gehandelt habe.

Der montenegrinische Premierminister Milojko Spajic besuchte am Abend in einem Spital in der Hauptstadt Podgorica Verletzte, die dort operiert wurden. «Wir sind von einer schrecklichen Tragödie betroffen. Für die Suche nach dem Mörder werden alle verfügbaren Polizeistreifen und Armeeeinheiten mobilisiert», sagte der Premierminister, der eine dreitägige Staatstrauer ausrief. Zugleich kündigte er eine Verschärfung der Strafmassnahmen für diejenigen an, die illegal Waffen besitzen.

Die 14'000-Einwohner-Stadt Cetinje war bis 1918 die Hauptstadt des damaligen Königreichs Montenegro. Bereits 2022 hatte dort ein Amokläufer zehn Menschen erschossen.