Bild 1 von 3. Häftlinge des deutschen KZ Buchenwald in ihrer Baracke, wenige Tage nach der Befreiung durch US-Truppen. Der junge Mann in der mittleren Koje, siebter von links, ist Elie Wiesel, der später Friedensnobelpreisträger werden sollte.

Bildquelle: U.S. Army via AP.