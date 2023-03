Was ist passiert? In einem Gebäude der Zeugen Jehovas im Hamburger Stadtteil Gross Borstel wurden am Donnerstagabend gegen 21 Uhr Schüsse abgegeben. Mehrere Menschen wurden dabei getötet oder verletzt. Im Eventsaal der Glaubensgemeinschaft soll zum Tatzeitpunkt eine Veranstaltung der Zeugen Jehovas stattgefunden haben. Wie viele Personen wurden getötet? Gemäss Angaben der Polizei Hamburg hat es acht Tote gegeben. Neben dem Täter handelt es sich bei den Todesopfern um vier Männer, zwei Frauen und einen Fötus, einer im sechsten Monat schwangeren Frau, die überlebt hat. Die Männer und Frauen seien zwischen 33 und 60 Jahre alt, sagte der Leiter des Staatsschutzes der Polizei, Thomas Radszuweit. «Alle Todesopfer sind deutscher Staatsangehörigkeit und starben jeweils durch Schusseinwirkung.»

Legende: Die ganze Nacht hindurch haben Einsatzkräfte am Tatort ermittelt. Keystone/JONAS WALZBERG

Was weiss man über die Verletzten? Bei dem Angriff seien sechs Frauen und zwei Männer im Alter zwischen 23 und 46 Jahren verletzt worden, mindestens vier von ihnen lebensbedrohlich, «teils mit multiplen Schusswunden», so Radszuweit. Sechs der Verletzten seien deutsche Staatsangehörige, je eine Frau ist ugandischer beziehungsweise ukrainischer Staatsangehörigkeit. Hamburgs Innensenator Andy Grote teilte an einer Medienkonferenz am Freitagmittag mit: «Wir haben es mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit dem sehr, sehr schnellen und entschlossenen Eingreifen der Einsatzkräfte der Polizei zu verdanken, dass hier nicht noch mehr Opfer zu beklagen sind.»

Was weiss man über die Täterschaft? Der mutmassliche Todesschütze ist ein 35 Jahre alter Mann. Er sei ein ehemaliges Mitglied der Hamburger Gemeinde der Zeugen Jehovas gewesen und habe diese vor eineinhalb Jahren freiwillig verlassen. Hamburgs Polizeipräsident teilte mit, dass der Angreifer seit Dezember im legalen Besitz einer halbautomatischen Waffe war. Als Extremist war der mutmassliche Schütze demnach nicht bekannt. Nach aktuellem Stand geht die Polizei von einem Einzeltäter aus.

Legende: Die Polizei vor dem Tatort am Freitagvormittag. KEYSTONE/DPA/Christian Charisius

Was sind die Reaktionen? «Schlimme Nachrichten aus #Hamburg. Mehrere Mitglieder einer Jehova-Gemeinde sind gestern Abend einer brutalen Gewalttat zum Opfer gefallen», postete der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz über den Regierungsaccount auf Twitter. «Meine Gedanken sind bei ihnen und ihren Angehörigen. Und bei den Sicherheitskräften, die einen schweren Einsatz hinter sich haben.»

Die Zeugen Jehovas selbst zeigten sich «tief betroffen». «Unser tiefes Mitgefühl gilt den Familien der Opfer sowie den traumatisierten Augenzeugen. Die Seelsorger der örtlichen Gemeinde tun ihr Bestes, ihnen in dieser schweren Stunde Beistand zu leisten», hiess es in einem Statement auf der Website der Gemeinschaft.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser zeigte sich «erschüttert». Und auch Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher äusserte sich bestürzt. «Den Angehörigen der Opfer gilt mein tiefes Mitgefühl», schrieb er auf Twitter. EU-Innenkommissarin Ylva Johansson sprach auf Twitter von einer «schockierenden Tat». Ihre Gedanken seien bei den Opfern und ihren Familien. Zugleich dankte die Schwedin der Hamburger Polizei, die «unverzüglich mit unglaublichem Mut» reagiert habe.