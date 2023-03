Was ist passiert? Bei den Zeugen Jehovas im Hamburger Stadtteil Gross Borstel wurden am Donnerstagabend Schüsse abgegeben. Mehrere Menschen wurden getötet oder verletzt. Im Eventsaal der Glaubensgemeinschaft soll zum Tatzeitpunkt eine Veranstaltung der Zeugen Jehovas stattgefunden haben. Eine Nachbarin berichtete: «Es waren ungefähr vier Schussperioden. In diesen Perioden fielen immer mehrere Schüsse, etwa im Abstand von 20 Sekunden bis einer Minute.» Später seien Menschen von Polizisten auf die Strasse getragen worden.

Besteht weiterhin Gefahr? Nein. Die Strassen am Schadensort waren zuerst umfangreich abgesperrt worden. Die Polizei bat Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer, den abgesperrten Bereich weiträumig zu umfahren. Nach Mitternacht hob die Polizei die Gefahrenlage für die Bevölkerung allerdings auf. Es gebe keine Hinweise auf eine lebensbedrohliche Situation für die Menschen im Viertel um den Tatort. Nach Informationen aus Sicherheitskreisen stuft die Polizei die Tat als Amoklauf ein. Die Hintergründe sind auch am Freitagmorgen noch unklar.

Legende: Die ganze Nach hindurch haben Einsatzkräfte am Tatort ermittelt. Keystone/JONAS WALZBERG

Wie viele Personen wurden getötet und verletzt? Gemäss Angaben der Polizei Hamburg wurden nach aktuellem Stand acht Personen tödlich verletzt. Dies schrieb die Polizei am Morgen auf ihrer Webseite. Allerdings nahm sie die Zahl später wieder aus der Meldung. Unter den Toten sei «offenbar auch der mutmassliche Täter». Weitere Menschen seien durch die Tat zum Teil schwer verletzt worden. Genauere Angaben macht die Polizei nicht.

Was weiss man über die Täterschaft? Nach aktuellem Stand geht die Polizei Hamburg von einem Täter aus, der sich möglicherweise unter den Toten befindet. «Es gibt Hinweise darauf, dass es der Täter sein könnte. Aber ob es wirklich der Täter gewesen ist, das ist noch unklar», heisst es seitens der Polizei. Es gebe keinen Hinweis auf einen anderen oder einen flüchtigen Täter. Um weitere Täter ausschliessen zu können, würden Überprüfungen durchgeführt.

Was sind die Reaktionen? «Schlimme Nachrichten aus #Hamburg. Mehrere Mitglieder einer Jehova-Gemeinde sind gestern Abend einer brutalen Gewalttat zum Opfer gefallen», postete Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) über den Regierungsaccount auf Twitter. «Meine Gedanken sind bei ihnen und ihren Angehörigen. Und bei den Sicherheitskräften, die einen schweren Einsatz hinter sich haben.»

Die Zeugen Jehovas selbst zeigten sich «tief betroffen». «Unser tiefes Mitgefühl gilt den Familien der Opfer sowie den traumatisierten Augenzeugen. Die Seelsorger der örtlichen Gemeinde tun ihr Bestes, ihnen in dieser schweren Stunde Beistand zu leisten», hiess es in einem Statement auf der Website der Gemeinschaft.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) zeigte sich «erschüttert». Und auch Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) äusserte sich bestürzt. «Den Angehörigen der Opfer gilt mein tiefes Mitgefühl», schrieb er auf Twitter. EU-Innenkommissarin Ylva Johansson sprach auf Twitter von einer «schockierenden Tat». Ihre Gedanken seien bei den Opfern und ihren Familien. Zugleich dankte die Schwedin der Hamburger Polizei, die «unverzüglich mit unglaublichem Mut» reagiert habe.

Wie geht es weiter? Die Spurensicherung war auch die Nacht hindurch am Tatort und am Freitag gehen die Ermittlungen zur Bluttat weiter. Innensenator Andy Grote (SPD) kündigte für den Mittag eine Pressekonferenz an, bei der Details zu der Tat und zum Stand der Ermittlungen bekanntgegeben werden sollen.