Massenpanik in Indien fordert mindestens 97 Todesopfer

Bei einer Massenpanik auf einer religiösen Veranstaltung in Nordindien sind mindestens 97 Menschen gestorben, wie die örtlichen Behörden berichten.

Das Unglück ereignete sich in einem Dorf im Bezirk Hathras im Bundesstaat Uttar Pradesh.

Gemäss lokalen Medien hatten sich die Menschen versammelt, um einem Prediger zuzuhören.

Nach der Massenpanik wurden über 150 verletzte Menschen in Krankenhäuser eingeliefert, sagte der medizinische Beamte Umesh Tripathi und fügte hinzu, dass die Zahl der Toten noch steigen könnte. Unter den Todesopfern seien überwiegend Frauen und Kinder, so der Amtsarzt Rajkumar Aggarwal im indischen Fernsehen. Man habe eine Untersuchung des Unfallhergangs angeordnet, so Aggarwal.

Legende: In Indien kommt es immer wieder zu tödlichen Massenpaniken bei religiösen Festen, da sich dort grosse Menschenmengen auf engem Raum versammeln. (Bild: Religiöses Fest im Bundesstaat Uttar Pradesh, 16. Juni 2024) Keystone/ Rajesh Kumar Singh

Die Massenpanik soll ausgebrochen sein, als Hunderte Menschen nach einem Gebet das Gebäude verlassen wollten, hiess es in den örtlichen Medien.

Der Polizeibeamte Rajesh Singh sagte, dass Überfüllung ein Faktor gewesen sein könnte. Ersten Berichten zufolge hatten sich mehr als 15'000 Menschen zu der Veranstaltung versammelt, für die eine Genehmigung für etwa 5'000 Personen vorlag.

Massenpaniken bei indischen Festen häufig

Eine Überlebende erzählte den örtlichen Medien, dass die Massenflucht unmittelbar nach dem Ende der Veranstaltung einsetzte. «Alle hatten es eilig, das Gelände zu verlassen... Es gab keinen Ausweg und die Menschen fielen übereinander», sagte sie.

Tödliche Massenpaniken sind bei religiösen Festen in Indien relativ häufig, da sich dort grosse Menschenmengen in kleinen Gebieten mit wenigen Sicherheitsvorkehrungen versammeln.