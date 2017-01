Nach dem Lawinen-Unglück in Mittelitalien versuchte Quintino Marcella stundenlang vergeblich, Rettungskräfte zu alarmieren.

Quintino Marcella berichtet über den Hilferuf 0:13 min, vom 20.1.2017

Nach dem Lawinenniedergang in Mittelitalien, der ein Hotel verschüttete, tauchen Berichte auf, wonach erste Hilferufe während Stunden unbeantwortet blieben.

«Hilfe, die Situation hier ist dramatisch!»

Giampiero Parete, ein Koch, der seine Ferien mit seiner Familie in dem nun verschütteten Hotel verbrachte, war gerade auf dem Weg zu seinem Auto, als die Lawine über das Gebäude hereinbrach. Parete wollte seiner Frau Medikamente aus dem Auto holen. Das rettete ihm offenbar das Leben.

Der Koch rief umgehend seinen Freund und Vorgesetzten, Quintino Marcella, an. Er sagte ihm, dass das Hotel unter den Schneemassen begraben sei und flehte ihn an, Rettungskräfte zu organisieren. «Er hat mich gestern [am Mittwoch] um 17.40 Uhr angerufen und rief: ‹Hilfe, Hilfe, Hilfe, ruf alle an, die Situation hier ist dramatisch, das Hotel gibt es nicht mehr, es ist verschwunden...› ich kann mich nicht mehr an alle seine Worte erinnern», berichtete Marcella gegenüber den Medien. Die Frau und die beiden Kinder des Kochs hätten sich zu diesem Zeitpunkt im Hotel befunden.

Niemand glaubte ihm

Marcella rief daraufhin die Polizei und das Büro der Präfektur Pescara an, doch niemand glaubte ihm, da das Hotel selbst einige Stunden früher berichtet habe, es sei bei ihnen alles in Ordnung.

Marcella berichtet, er habe insistiert und auch weitere Notruf-Nummern angerufen, bis eine Person des Katastrophenschutzes ihm endlich geglaubt habe und um 20.00 Uhr ein Rettungsteam aufgeboten habe. Den Anruf von Parete hatte er ungefähr um 17.30 Uhr erhalten.

Parete wurde nach seiner Rettung in einem Spital in Pescara wegen Unterkühlung behandelt.