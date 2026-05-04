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Belebte Fussgängerzone Auto fährt in Leipzig in Menschenmenge – zwei Menschen getötet

04.05.2026, 18:03

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  • In der ostdeutschen Stadt Leipzig ist am Montagnachmittag ein Auto in eine belebte Fussgängerzone gefahren und hat mehrere Menschen erfasst.
  • Laut der Polizei Sachsen sind zwei Personen getötet worden. Ein 33-jähriger Deutscher sei festgenommen worden.
  • Mehrere Personen wurden verletzt, wie viele genau, ist nicht bekannt.
  • Die Behörden gehen von einer «Amoktat» aus.

«Eine fürchterliche Tragödie hat sich heute in Leipzig ereignet», sagte Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung am Abend vor den Medien. Er sprach von zwei Todesopfern und drei schwer verletzten Personen. Wie viele weitere Verletzte es gebe, sei noch unklar.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich laut der Polizei um einen 33-jährigen Deutschen. «Es ist ein Amoktäter», sagte Sachsens Innenminister Armin Schuster.

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer schrieb auf Instagram von einer «mutmasslichen Amokfahrt». «Das erschüttert mich zutiefst. Ich bin in Gedanken bei den Opfern und ihren Familien.» Es würde alles daran gesetzt, die Tat vollständig aufzuklären.

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  • Bild 1 von 7. Vor dem weissen Tatauto war ein Tuch zu sehen. Mutmasslich bedeckte es eine der Leichen. Bildquelle: KEYSTONE/DPA/Sebastian Willnow.
    Unfall mit beschädigtem Auto und Feuerwehrleuten vor einem Café.
  • Bild 2 von 7. Die Polizei hat einen 33-jährigen Mann nach der Tat im Auto gestellt. Bildquelle: KEYSTONE/DPA/Sebastian Willnow.
    Unfallstelle mit beschädigtem Auto und Einsatzkräften auf der Strasse.
  • Bild 3 von 7. Das Auto fuhr in der Grimmaischen Strasse in Leipzig in eine Menschenmenge. Es handelt sich um eine belebte Fussgängerzone mit vielen Geschäften. Bildquelle: IMAGO/dts Nachrichtenagentur.
    Einsatzfahrzeuge und Absperrung in einer Stadtstrasse.
  • Bild 4 von 7. «Eine fürchterliche Tragödie hat sich heute in Leipzig ereignet», sagte Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (rechts) am Abend vor den Medien. Bildquelle: KEYSTONE/DPA/Hendrik Schmidt.
    Mehrere Männer in Anzügen und Uniformen gehen draussen.
  • Bild 5 von 7. Einsatzkräfte stehen am Eingang zur Grimmaischen Strasse. Bildquelle: KEYSTONE/DPA/Jan Woitas.
    Verschiedene Rettungsfahrzeuge vor einem Gebäude.
  • Bild 6 von 7. Nach Angaben der Polizei sind insgesamt etwa 80 Menschen betroffen, wie viele von ihnen körperlich verletzt wurden, war zunächst unklar. Bildquelle: KEYSTONE/DPA/Jan Woitas.
    Krankenwagen mit Blaulicht in der Stadt, zwei Personen vorbeigehen.
  • Bild 7 von 7. Die Grimmaische Strasse führt vom zentralen Augustusplatz in die Leipziger Fussgängerzone bis zur Thomaskirche. In der Nähe befinden sich die Universität sowie die Nikolaikirche Leipzig. Bildquelle: Leserfoto/Rolph Ziegler.
    Mehrere Krankenwagen und Polizeiautos vor Gebäuden in einer Stadt.
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Laut der Polizei hat der Tatverdächtige in der Grimmaischen Strasse in der Leipziger Innenstadt mehrere Personen erfasst. Kurz darauf haben ihn die Einsatzkräfte gestellt und in Gewahrsam genommen.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Mordes in zwei Fällen sowie versuchten Mordes in mindestens zwei Fällen. «Wir gehen von einer Amoktat aus», sagte eine Staatsanwältin bei einem Pressestatement.

Grossaufgebot der Einsatzkräfte

Die Einsatzkräfte sind mit einem Grossaufgebot vor Ort. Für die Bevölkerung besteht laut der Polizei keine weitere Gefahr. Das betroffene Gebiet sei abgesperrt.

In der Nähe des Tatorts wurde eine Betreuungsstelle eingerichtet. Betroffene und Zeugen können sich dort melden.

Tagesschau kompakt, 4.5.26, 18 Uhr ; 

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