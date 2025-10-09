Im Berufungsprozess um den Missbrauchsfall Pelicot hat das Gericht einen Mann zu 10 Jahren Haft verurteilt.

Das Strafmass liegt somit ein Jahr über dem erstinstanzlichen Urteil.

Der 44-Jährige hatte den Vorwurf der Vergewaltigung bestritten und war deshalb in Berufung gegangen.

In dem aufsehenerregenden Fall waren Ende vergangenen Jahres 50 Männern zumeist wegen Vergewaltigung zu Haftstrafen zwischen 3 und 15 Jahren verurteilt worden. Gisèle Pelicots Ex-Mann Dominique hatte vor Gericht gestanden, seine damalige Frau fast zehn Jahre lang immer wieder mit Medikamenten betäubt, missbraucht und von Fremden vergewaltigen lassen zu haben. Er erhielt die Höchststrafe von 20 Jahren Haft.

Zunächst wollten 17 der Verurteilten in Berufung gehen, nur der zuerst zu neun Jahren Haft verurteilte 44-Jährige hielt jedoch daran fest.